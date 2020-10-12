Врач назвал продукт-противоядие от коронавируса

12.10.2020, 18:23, Разное

Врач-терапевт Игорь Юркин перечислил продукты, способные укрепить иммунитет и защитить организм от коронавируса COVID-19 и других респираторных инфекций, активизирующихся в холодный период. По словам специалиста, настоящим “противоядием” от коронавируса является обычное сало.

Юркин пояснил, что в жировой ткани сало содержится много полезных и питательных веществ. Помимо него стоит также обратить внимание на свежевыжатые соки, фрукты, овощи и кисломолочные продукты – кефир, ряженку и творог, сообщает телеканал “Царьград”.