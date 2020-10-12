Меган Маркл рассказала о своей депрессии из-за травли

12.10.2020, 18:17, Разное

Меган Маркл решилась рассказать о проблемах в своей жизни и буллинге, который она пережила. Как оказалось, после присоединения к монаршей семье, у нее была депрессия, вызванной травлей.

О своих переживаниях супруга принца Гарри пояснила на программе Teenager Therapy. После свадьбы с наследником британского престола девушка подверглась настоящей атаке со стороны завистников. Все это пагубно отразилось на ее здоровье, приведя к тяжелой депрессии.

Как вспоминает герцогиня Сассекская, до брака с Гарри она и подумать не могла, что в ее адрес будет столько нападок.

Не так давно они вместе с мужем и ребенком оставили Великобританию и, отказавшись от королевских полномочий, уехали жить в Канаду. Как отмечает сама Меган Маркл, это было важное решение, которое повлияло на их брак. Смена места жительства также вызвала у многих осуждение, пару обвиняли в отсутствии патриотизма. Принца упрекали в плохом выборе супруги, ведь до того времени Маркл не имела особой популярности, как актриса, у нее не было даже значимых ролей в кино.

Хотя, по данным некоторых экспертов-историков, среди ее предков был сам король Англии Эдуара III. Принц Гарри не обращал внимание на укоры и не прислушиваясь к советам, женился на возлюбленной в 2018 году. В браке у четы родился сын Арчи, который также является претендентом на трон. Пройдя все испытания, как пишет «Глобалмск», бывшая модель и артистка преодолела депрессию и теперь делится своим опытом с другими.