В Киргизии арестован экс-замглавы МВД

12.10.2020, 18:08, Новости дня

Бывший заместитель главы МВД Киргизии Курсан Асанов помещен на два месяца в СИЗО по делу об организации массовых беспорядков.

Вместе с Асановым аналогичную меру пресечения получили соратник экс-президент Алмзабека Атамбаева Темирлан Султанбеков, передает РИА «Новости».

Напомним, в Бишкеке с утра 5октября вспыхнули беспорядки на центральной площади Ала-Тоо, где собрались сторонники партий, не прошедших в парламент республики по итогам выборов. Демонстранты захватили и разграбили здание парламента, а затем освободили из заключения бывшего главу государства Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию.

В пятницу президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении на территории Бишкека режима чрезвычайного положения до 21 октября. Комендантом столицы назначен заместитель министра внутренних дел Киргизии Алмазбек Орозалиев. Жээнбеков также заявил, что есть вероятность потерять Киргизию, если беспорядки продолжатся.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что контрреволюцию в Киргизии возглавил боевой генерал.