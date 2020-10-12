 

В Киргизии арестован экс-замглавы МВД

12.10.2020, 18:08, Новости дня

Бывший заместитель главы МВД Киргизии Курсан Асанов помещен на два месяца в СИЗО по делу об организации массовых беспорядков.

Вместе с Асановым аналогичную меру пресечения получили соратник экс-президент Алмзабека Атамбаева Темирлан Султанбеков, передает РИА «Новости».

Напомним, в Бишкеке с утра 5октября вспыхнули беспорядки на центральной площади Ала-Тоо, где собрались сторонники партий, не прошедших в парламент республики по итогам выборов. Демонстранты захватили и разграбили здание парламента, а затем освободили из заключения бывшего главу государства Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию.

В пятницу президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении на территории Бишкека режима чрезвычайного положения до 21 октября. Комендантом столицы назначен заместитель министра внутренних дел Киргизии Алмазбек Орозалиев. Жээнбеков также заявил, что есть вероятность потерять Киргизию, если беспорядки продолжатся.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что контрреволюцию в Киргизии возглавил боевой генерал.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.09 / В Общественной палате оценили предложение удвоить штрафы для цифровых монополистов

09.07 / Опубликованы данные об имуществе Фургала

10.07 / Появились сведения о блокировке счетов подозреваемого в госизмене Сафронова

19.08 / “Требуем признать выборы недействительными”. 110 спортсменов Беларуси пригрозили отказаться выступать за сборную страны

18.07 / Провал “зеленого” законопроекта затянет Украину в суды – Европейское энергосообщество

08.09 / Если США накажут Анкару санкциями, больше всех выиграет РФ

28.08 / Сенатор рассказал о набросившихся на него демонстрантах после выступления Трампа

10.10 / СМИ сообщили о достижении договоренностей по СНВ-3 между Россией и США

28.06 / На выборах президента в Польше избиратели теряли сознание, один из них умер

13.07 / В Дании нашли новый способ сэкономить на отоплении домов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска