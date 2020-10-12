 

Самарский медуниверситет перевел студентов на дистанционку

12.10.2020, 18:08, Новости дня

Часть студентов Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) перейдет на дистанционное обучение в связи с распространением коронавируса, сообщили в пресс-службе вуза.

«Студенты со второго по шестой курсы обучения всех факультетов, за исключением второго курса клинической психологии, переходят на дистанционный формат обучения с использованием электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) с 12 октября до особого распоряжения», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Также уточняется, что ограничения коснутся практических занятий, которые проходят в больницах и поликлиниках.

«Когда студенты начали учиться в этом году, лекции у всех проходили в онлайн. Практические занятия были в офлайн-формате. У студентов некоторых групп со второго по шестой курсы начинаются практические занятия в больницах, поэтому мы перенесли их в дистант. У студентов клинической психологии пока нет занятий в больницах, у первого курса тоже», – объяснили в пресс-службе.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что общение ученика и учителя помогает получить образование высокого качества, а потому разговоры о полном переходе на дистанционное обучение несерьезны. 

В Минобрнауки опровергали планы о переводе вузов на дистанционку.

Тем временем в Британии сразу три университета – Университет Манчестера, манчестерский Metropolitan University и Университет Шеффилда – объявили о переходе на онлайн-обучение из-за роста случаев коронавируса. При этом как заявили в профсоюзе работников университетов и колледжей, вспышек можно было избежать, введя такую формы ранее.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.10 / BI – «поразительная безответственность» — эксперт осудил выезд заражённого Трампа к избирателям

11.08 / На границе с Россией семь грузинских полицейских заболели COVID-19

02.09 / ОСМД в Украине будут платить за электроэнергию по тарифам для населения

15.08 / Цепкало объявили в розыск в России

30.07 / Помпео назвал Компартию Китая «центральной угрозой современной эпохи»

23.08 / Власти Белоруссии потребовали снизить скорость интернета

18.07 / Британские ученые выделили шесть форм COVID-19

06.10 / SpaceX повторно отложила запуск спутников Starlink

08.10 / На Донбассе с начала суток соблюдается режим тишины – штаб ООС

15.09 / В Кремле раскрыли итоги встречи Путина и Лукашенко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска