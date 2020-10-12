 

В Москву-реку вылилась ярко-зеленая жидкость

12.10.2020, 18:08, Новости дня

На Пречистенской набережной рядом с Крымским мостом в Москву-реку начала выливаться ярко-зеленая вода.

Вода поступает в реку потоками напротив парка Музеон, пишет РИА «Новости».

Сотрудники МЧС взяли пробу воды и передали об инциденте в Центр управления кризисными ситуациями. По их словам, запах у воды как у канализационной. В МЧС предполагают, что ярко-зеленая вода может прибывать из ливневок.

Напомним, в конце июня река Грачевка (Чернавка) была загрязнена нефтепродуктами, вытекающими из коллектора ливневой канализации, который эксплуатирует МУП «Химводосток».



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