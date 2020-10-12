Ротару анонсировала премьеру новой песни
12.10.2020, 18:00, Новости дня
Украинская певица София Ротару анонсировала премьеру новой песни под названием “Сердце размером с солнце”. Об этом она сообщила 9 октября на своей странице в Instagram.
“Скоро на всех цифровых площадках”, – говорится в публикации. Дата релиза новой композиции артистки не уточняется.
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Скоро на всех цифровых площадках
Ротару – обладательница званий “Народная артистка СССР”, “Герой Украины”. В репертуаре певицы есть песни на украинском, русском, молдавском, английском, болгарском, сербском, французском, итальянском, испанском, польском, немецком языках.
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