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12.10.2020, 18:00, Новости дня

Украинская певица София Ротару анонсировала премьеру новой песни под названием “Сердце размером с солнце”. Об этом она сообщила 9 октября на своей странице в Instagram.

“Скоро на всех цифровых площадках”, – говорится в публикации. Дата релиза новой композиции артистки не уточняется.

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Скоро на всех цифровых площадках 

Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official) 9 Окт 2020 в 7:41 PDT

Ротару – обладательница званий “Народная артистка СССР”, “Герой Украины”. В репертуаре певицы есть песни на украинском, русском, молдавском, английском, болгарском, сербском, французском, итальянском, испанском, польском, немецком языках.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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