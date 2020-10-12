 

Главный инфекционист США заявил, что его слова без разрешения использовали предвыборной рекламе Трампа

12.10.2020, 18:00, Новости дня

В предвыборном ролике президента США Дональда Трампа, который был обнародован на YouTube-канале Трампа 10 октября, использован фрагмент выступления главного инфекциониста США Энтони Фаучи. 

Пока в ролике показывают видеоряд с Трампом и американцами, закадровый голос говорит в ролике: “Президент Трамп выздоравливает от коронавируса, и Америка – тоже. Вместе мы справились с этой задачей, защищая наших пожилых людей, обеспечивая им жизненно важные лекарства в рекордно короткие сроки, не щадя денег. Президент Трамп взялся за борьбу с вирусом, как и положено лидерам”. 

Сразу после этого в рекламе появляется отрывок из выступления Фаучи, который говорит: “Я не могу представить, чтобы кто-то мог сделать больше”. 

ВИДЕОВидео: Donald J Trump / YouTube

Фаучи в комментарии CNN сказал, что “за почти пять десятилетий государственной службы никогда публично не поддерживал ни одного политического кандидата”. Он подчеркнул, что не давал согласия на использование цитаты в ролике.  

Цитата Фаучи взята из его интервью телеканалу Fox News, обнародованного в марте. Предложение вырезали из блока о работе целевой группы Белого дома про противодействию распространению коронавируса.  

“У нас никогда не было такой угрозы. Согласованная реакция была… Есть несколько прилагательных, чтобы описать это… впечатляюще, я думаю, что это одно из них. Мы говорим обо всех участниках команды. Я, как один из многих людей в команде, я не единственный человек. С самого начала, когда мы даже узнали, что это такое, я посвящал этому почти все свое время. Я практически каждый день нахожусь в Белом доме с оперативной группой. Каждый день. Так что я не могу себе представить, что при любых обстоятельствах кто-то может делать больше”, – говорил он. 

Выборы президента США состоятся 3 ноября. 

Результаты опроса американской радиостанции NPR, обнародованные 18 сентября, показали, что за кандидата от демократов, бывшего вице-президента Джо Байдена готовы проголосовать 52% избирателей, а за Трампа – 43%. Похожие результаты опросов опубликовало агентство Reuters: в поддержку Байдена высказались 50% опрошенных, Трампа – 41%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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