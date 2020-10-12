 

В Нижегородской области РФ открыли стрельбу по автобусной остановке, сообщают о трех погибших

12.10.2020, 18:00, Новости дня

12 октября в поселке Большеорловский Нижегородской области РФ неизвестный открыл стрельбу по автобусной остановке, на которой находились люди. Об этом сообщают “РИА Новости”.

В экстренных службах агентству рассказали о трех погибших и трех раненых. Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

Стрелявший скрылся в лесу, его ищет полиция.

По данным NN.RU, стрелявшего зовут Даниил Малахов, ему 18 лет. Он якобы приехал к бабушке, которую он также подстрелил.

Очевидцы рассказали изданию, что стрельбу открыли, когда на остановке стоял автобус. Пассажиры не пострадали, хотя в машину попала дробь из охотничьего оружия.

В полиции предупредили, что стрелявший “вооружен и опасен”, отмечает издание.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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