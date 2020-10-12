Евросоюз отказался от введения повторного локдауна из-за COVID-19

12.10.2020, 17:55, Разное



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«Еврокомиссия разработала систему цветовых кодов для регионов, которая разделит все регионы ЕС на «красную», «оранжевую» («желтую») и «зеленую» зоны риска. Эти зоны будут отображаться на одной общей карте для всего Евросоюза, которую можно будет посмотреть онлайн на нашем сайте reopen.europa.eu. Система основана на общих критериях и общих требованиях, она позволит упростить движение через границы, чтобы избежать их закрытия и введения общего карантина. Теперь эта система должна быть утверждена всеми национальными правительствами», – цитирует ТАСС видеообращение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Чиновник отметила, что ограничений на передвижение между «зелеными» зонами не будет, однако при поездках в «оранжевые» и «красные» регионы, то есть в страны с высоким и критичным уровнем заболеваемости, может потребоваться тест на коронавирус или прохождение карантина.

«Правительства должны будут своевременно предоставлять полную информацию о мерах до их введения, а те, кто путешествует по неизбежным причинам, например транспортные работники, а также кто путешествует по семейным обстоятельствам, будут освобождены от прохождения карантина», – сообщила фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии отметила, что в последние месяцы в странах Европы царила полная неразбериха с правилами перемещения, поскольку правительства вводили их на свое усмотрение, а классификация цветовых кодов, правила тестирования и прохождения карантина отличались в разных регионах. Задачей Еврокомиссии было систематизировать эти правила, сделав их более понятными для всех.