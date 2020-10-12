Эксперт: вакцинация от коронавируса станет постоянной процедурой

12.10.2020, 17:53, Разное

Российский эксперт Надежда Юминова дала интервью одному из отечественных изданий, в котором поделилась прогнозами касательно процедуры вакцинации от коронавируса. По словам специалиста, прививки от SARS-CoV-2 в будущем станут постоянным явлением.

Как заявила Надежда Юминова, вакцинация от коронавируса приобретет сезонный характер, аналогично прививкам от гриппа. При этом будет иметься необходимость в постоянной модернизации сывороток. “Вирус мутирует и, может быть, нам придется постоянно вакцинироваться, как от гриппа. При этом сама вакцина должна отвечать за изменения вируса, быть иммуногенной и помогать этот вирус нейтрализовывать. Поэтому, возможно, что и вакцины от COVID нужно будет обновлять”, – заключила эксперт.

Также Юминова отметила, что вакцины должны быть полностью “доведены до ума” и учитывать все нюансы мутаций вируса. В целом, разновидностей препарата может быть от трех до пяти, при этом они должны соответствовать всем требованиям качества. На полную адаптацию и проработку эффективного состава сывороток потребуется немало времени, так как побочные действия могут быть долгосрочными. По мнению медика, время на полное исследование вакцин составит от одного года до двух лет. Об этом сообщает Ura.news.