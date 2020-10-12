Кинолог Владимир Голубев рассказал, как воспитать надежного сторожа из щенка

12.10.2020, 17:53, Разное

Эксперт-кинолог Владимир Голубев пояснил о правилах воспитании из собаки надежного сторожа.

По мнению Владимира Голубева, в первую очередь, у будущего сторожевого пса не должен быть слишком широким круг общения. Также собака должна понимать, что ее хозяева являются главными людьми для нее, поэтому нельзя слишком часто позволять другим ласкать или кормить животное.

Слушаться, охранять и выполнять приказы пес должен только от своего владельца и его домашних. Кроме того, собака не должна постоянно находиться в вольере или на цепи. Необходимо иногда обеспечивать ей возможность свободного перемещения по двору. Но даже при наличии большой площади двора, нельзя забывать и об обязательных прогулках на улице или в парке.

Еще одним условием воспитания хорошего сторожа из щенка является тренировка, собака не должна реагировать на внешние раздражители. Ее можно научить не отвлекаться на машины или другой транспорт, других животных, не проявляющих по отношении к ней агрессию. Наиболее приемлемым вариантом, как пишет «Слово и дело», кинолог считает тренировку будущих животных сторожей профессионалами. Они хорошо разбираются в породах собак и учитывают все их особенности в воспитании необходимых черт.