Банк РФ выпустил монеты в честь медиков

12.10.2020, 17:48, Новости дня

Центральный Банк РФ 12 октября выпустил в обращение памятные монеты, посвященные медицинским работникам и работникам транспортной сферы.

Первая монета номиналом 25 рублей, вторая – 10 рублей, сообщается на сайте регулятора.

Монета, посвященная медикам, имеет диаметром 27 мм с выступающим кантом на лицевой и оборотной сторонах. На ней изображены два медицинских работника – женщина и мужчина – в защитных костюмах с реанимационными чемоданами на фоне здания больницы и автомобиля скорой помощи. Тираж – 5 млн штук.

На монете номиналом 10 рублей изображен работник транспортной сферы на фоне различных видов транспорта. Рукав его форменной рубашки украшен эмблемой министерства транспорта. Эта монета выйдет тиражом 1 млн штук.

«Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений», – отмечается в сообщении.

В августе ЦБ выпустил в обращение памятные монеты «Бременские музыканты» серии «Российская (советская) мультипликация».