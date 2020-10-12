Два произвола

12.10.2020, 17:25, Разное

Как быть свободным в несвободной стране?

В современном понимании свобода — это не только отсутствие произвола, незаконного вмешательства в ваши дела, но и защита от такого вмешательства, предоставляемая государством. Свободная страна защищает свободу. Несвободная страна, соответственно, защищает несвободу — царство произвола. Власти несвободной страны либо выступают на стороне какой-то силы, которая их подкупила, либо сами творят произвол, предпочитая не делиться доходами.

А теперь главный вопрос: можно ли быть свободным в несвободной стране?

Несвободная страна обычно описывается в категориях раба и господина. Раб не знает, что делает его господин, но точно знает, что полностью зависит от его настроения и прихоти, даже если это самый добрый господин на свете. Но как быть, если господин не добрый, а злой? Быть свободным в несвободной стране можно, если удается уклоняться от наездов, например, регулярно уплачивая дань. При этом чем вы беднее, тем больше шансов, что вас не заметят и, следовательно, не тронут. По той же логике, чем вы сильнее и богаче, тем больше шансов, что вам удастся отбиться. Поэтому приходится выбирать: либо вы прикидываетесь доходягой, либо надуваете щеки и поигрываете мышцами, как цирковой силач. Но афишировать достижения не стоит: тех, кто выставляет их напоказ, скорее всего проглотят более крупные рыбы. В этом, с вариациями и деталями, и заключается игра на экономическом и политическом поле несвободной страны. Избегая произвола, вы ведете себя как хитрый, лукавый раб и добиваетесь успехов в достижении личной свободы. Но если в вас распознают свободного человека, вас забьют как чужака, мешающего другим рабам наслаждаться своим рабством.

Несвободная страна тяготеет к расширению. Конгломерат из властного аппарата и аффилированных с ним компаний день ото дня толстеет, пропорционально растут аппетиты и объемы поглощенных активов. Соответственно сокращается поле условной свободы лукавых рабов. Почему «условной»? Несвободная страна помимо всего прочего является территорией страха и постоянного ожидания неприятностей, этих важнейших драйверов неопределенности. Никто не знает, какие решения власти или провластные структуры примут завтра. Поэтому ни один человек в несвободной стране не может ни быть, ни чувствовать себя защищенным.

В царстве страха перед произволом свободы нет ни у кого.

Существует и другая сторона произвола — люди системы. Мы знаем, что им все дозволено, благодаря чему они, выполняя приказы, избивают, пытают и убивают. Но свобода ли это? Низовые исполнители — народ подневольный. И временами, должно быть, им очень страшно: они не без оснований подозревают, что их либо сдаст начальство, либо рано или поздно призовут к ответу жертвы насилия и их родственники. Поэтому так важна анонимность — орудием власти является не столько дубинка, сколько маска. Чиновникам мелкого и среднего калибра тоже невесело. Коллеги, которые, как и они сами, стучат начальству, делают это не потому, что им нравится, а потому, что они не хотят потерять работу и зарплату. Они знают, что в случае увольнения закон их не защитит, а скорее всего накажет. Наконец, высшие слои — свободны ли они? Возможна ли свобода там, где вы повязаны круговой порукой?

Возникает законный вопрос: если всем не по себе, все друг друга боятся и никто не свободен, даже на самом верху властной пирамиды, то кому вообще нужна такая пошлая и скучная система? Неужели кому-то она нравится? Ответ прост: система выросла из страха и паранойи, и поэтому она промыла мозги и себе, и людям, чтобы и самим не помнить, и стереть из памяти других, что когда-то они уже были свободны, то ест способны были сами, без произвольного вмешательства, решать, быть им свободными или нет. Но система совершила ошибку: она забыла (или не знала) о том, что свобода присуща самой человеческой природе и полностью вытравить ее из человека невозможно. И с этим ничего не поделаешь, как ни дави.

Анатолий Яковлев

философ