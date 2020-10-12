В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

12.10.2020, 17:08, Новости дня

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.

Всего по проекту с 2019 по 2022 год Омский регион будет обеспечен как минимум 24 автоклубами. Стоимость одного такого «дома культуры на колесах» на базе «ГАЗели» составляет 4 млн 756 тыс. рублей, из которых 4 млн 50 тыс. рублей – федеральный бюджет, 659 тыс. рублей региональный бюджет и 48 тыс. рублей доля софинансирования местного бюджета, сообщается в пресс-релизе Министерства региональной политики и массовых коммуникаций Омской области, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Сообщается, что автоклуб легко трансформируется в концертную площадку размером три на пять метров, он оборудован световым, звуковым и видео- и прочим техническим оборудованием с автономным источником электроэнергии оборудованием. Так, передвижной дом культуры превращается и в кинозал, и в площадку для выступлений. Здесь также есть секция для размещения костюмов, сценического реквизита и, главное, автономный источник электроэнергии. Такой мобильный культурный центр позволяет проводить мероприятия в тех местах, где отсутствуют стационарные учреждения культуры и способствует реализации одной из главных целей нацпроекта «Культура» – повышению доступности культуры, которая должна охватывать не только крупные российские города, но и самые отдаленные села.

Отмечается, что 7 октября на площади р.п. Нововаршавка состоялась презентация функционального мобильного культурного центра. Глава района Владимир Шефер первым поздравил всех с таким долгожданным и очень нужным для культуры радостным событием и вручил ключи новым владельцам – Межпоселенческому казенному учреждению культуры «Нововаршавский районный культурно-досуговый центр» в лице директора Вячеслава Фишера. К поздравлениям так же присоединился депутат законодательного собрания Омской области – Павел Коренной.

Председатель комитета по культуре и искусству Елена Безукладова, обращаясь к землякам с поздравлениями, заверила, что автоклуб станет полноценным центром культуры на колесах, благодаря которому расширятся возможности реализации совместных социокультурных проектов.

На мероприятии гости праздника и творческая команда Нововаршавского центра культуры и досуга смогли сразу оценить его возможности. Участники художественной самодеятельности отметили прекрасный звук и удобную сцену.