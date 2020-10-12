YouTube станет удобной площадкой для онлайн-торговли

12.10.2020, 17:05, Новости дня

Популярный видеосервис YouTube получит новые коммерческие возможности, сообщает агентство Bloomberg. Разработчики планируют расширить функционал, чтобы использовать его как инновационную площадку для приобретения в Интернете товаров и услуг.

В частности, для пользователей откроют возможность делать покупки прямо во время просмотра рекламных роликов. Для этого уже не нужно будет переходить на какие-либо другие маркетплейсы, поясняют специалисты. Заказ будет осуществляться быстро и с автоматическим перенаправлением информации на нужный интернет-ресурс.

Сейчас проводится тестирование новой системы. Вскоре ее представят публично. Судя по всему, первая привязка возникнет к гиганту интернет-торговли Amazon.