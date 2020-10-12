 

Дженнифер Энистон представила своего нового питомца с помощью милейшего видео

12.10.2020, 17:00, Разное

Дженнифер Энистон – известная поклонница собак. Сегодня стало известно, что ее четырехлапое семейство пополнилось еще одним представителем – белым щенком по кличе Лорд Честерфилд. Дженнифер опубликовала в Instagram видео, в котором малыш Честерфилд крепко спит прямо с лакомством в зубах.

Привет! Хочу представить вам нашего нового члена семьи… Это (очень уставший) Лорд Честерфилд. Он мгновенно украл мое сердце. ОГРОМНАЯ благодарность @wagmorpets за ту потрясающую работу, которую вы проделываете. Вы заботитесь о спасенных щенках и помогаете им обрести их новый постоянный дом, – подписала ролик Энистон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston)11 Окт 2020 в 7:44 PDT

Благодарность звезда сериала “Друзья” выразила организации The Wagmor Pet Hotel & Spa, которая занимается спасением собак и их дальнейшим пристройством в том числе в звездные семьи. История Честерфилда пока не известна, но абсолютно точно теперь у него начнется гораздо более счастливая жизнь. Помимо него, у Энистон есть также шнауцер Клайд и питбуль Софи. Ранее у актрисы также была немецкая овчарка по кличке Долли, о которой она заботилась вместе с бывшим мужем – Джастином Теру. В июле прошлого года Долли не стало, о новом щенке Энистон задумалась в декабре, рассказав об этом в интервью журналу People:

Я близка к решению завести еще одну собаку. И моя подруга Эллен Дедженерес обожает бомбардировать меня разрывающими сердце фотографиями животных, которые ищут свой дом. И кстати, если бы я могла завести ламу, свинью, альпаку, овечку или гусей, я бы это сделала. Но мне нужно думать о Клайде и Софи, главное, чтобы им было комфортно.

Дженнифер и КлайдКликните на фото для просмотра галереи

Софи

Напоминаем, что мы также собрали 10 проникновенных историй тех звездных питомцев, которые пережили много страшных испытаний до встречи со своими спасителями и переезда к ним в голливудские особняки или королевские дворцы. В числе таких спасителей – Меган Маркл, принцесса Хайя, Джастин Теру, Джордж Клуни и многие другие.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.09 / Из-за скандала с изменой Тарзана Наташа Королева выругалась в ресторане

31.07 / Число заразившихся коронавирусом в России превысило 839 тысяч

17.09 / Скандалы: «Годы измен до развода»

11.08 / Ученые из США рассказали о новой технологии появления детей

29.08 / Гимнастка Яна Кудрявцева и хоккеист Дмитрий Кугрышев стали родителями во второй раз

26.09 / Курс рубля стремительно падает

08.10 / Ученые обнаружили связь между изменами и тембром голоса у мужчин

20.08 / Украина распространяет абсурдные оправдания за антироссийскую провокацию в Минске

03.07 / Личное: Передумал!

02.10 / Диетолог назвал самый полезный для здоровья ягодный сок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска