Дженнифер Энистон представила своего нового питомца с помощью милейшего видео

12.10.2020, 17:00, Разное

Дженнифер Энистон – известная поклонница собак. Сегодня стало известно, что ее четырехлапое семейство пополнилось еще одним представителем – белым щенком по кличе Лорд Честерфилд. Дженнифер опубликовала в Instagram видео, в котором малыш Честерфилд крепко спит прямо с лакомством в зубах.

Привет! Хочу представить вам нашего нового члена семьи… Это (очень уставший) Лорд Честерфилд. Он мгновенно украл мое сердце. ОГРОМНАЯ благодарность @wagmorpets за ту потрясающую работу, которую вы проделываете. Вы заботитесь о спасенных щенках и помогаете им обрести их новый постоянный дом, – подписала ролик Энистон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston)11 Окт 2020 в 7:44 PDT

Благодарность звезда сериала “Друзья” выразила организации The Wagmor Pet Hotel & Spa, которая занимается спасением собак и их дальнейшим пристройством в том числе в звездные семьи. История Честерфилда пока не известна, но абсолютно точно теперь у него начнется гораздо более счастливая жизнь. Помимо него, у Энистон есть также шнауцер Клайд и питбуль Софи. Ранее у актрисы также была немецкая овчарка по кличке Долли, о которой она заботилась вместе с бывшим мужем – Джастином Теру. В июле прошлого года Долли не стало, о новом щенке Энистон задумалась в декабре, рассказав об этом в интервью журналу People:

Я близка к решению завести еще одну собаку. И моя подруга Эллен Дедженерес обожает бомбардировать меня разрывающими сердце фотографиями животных, которые ищут свой дом. И кстати, если бы я могла завести ламу, свинью, альпаку, овечку или гусей, я бы это сделала. Но мне нужно думать о Клайде и Софи, главное, чтобы им было комфортно.

Дженнифер и КлайдКликните на фото для просмотра галереи

Софи

Напоминаем, что мы также собрали 10 проникновенных историй тех звездных питомцев, которые пережили много страшных испытаний до встречи со своими спасителями и переезда к ним в голливудские особняки или королевские дворцы. В числе таких спасителей – Меган Маркл, принцесса Хайя, Джастин Теру, Джордж Клуни и многие другие.