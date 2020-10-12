Фото Юлианы Карауловой в рубиновом боди взбудоражило Сеть

12.10.2020, 16:43, Разное

Очередной пост Юлианы Карауловой в соцсети взбудоражил поклонников певицы. На нем артистка предстала в красном боди, выгодно подчеркивающем преимущества ее фигуры.

Юлиана Караулова активно ведет собственные блоги в различных соцсетях, радуя поклонников подробностями своей жизни и творчества. В этот раз девушка опубликовала в Instagram фотосессию в стиле, который сама назвала «томной осенью». На фото артистка облачена в боди рубинового цвета, которое, как оказалось, является одним из ее любимых предметов одежды. Образ, выбранный для фотосессии, Юлиана Караулова называет Lady in Red, а себя певица считает модной девочкой. Она призвала всех поклонниц следовать ее примеру и также примерить на себя этот предмет одежды.

Фолловеры страницы Карауловой оценили ее снимок, выразив восхищение стройной фигурой. Сама же селебрити воспользовалась случаем и заодно расхвалила бренд wolford, в этом году отмечающий 70-летний юбилей. Именно боди данной марки из лимитированной серии было надето на звезду во время фотосъемки.

Исполнительница удивилась, как производителю удается несколько десятилетий подряд удерживать высокую планку качества своей продукции. По словам Карауловой, которые приводит «Инфореактор», ей хотелось бы и в свои 70 лет быть «такой же огненной».