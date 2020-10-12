В России предложили ввести налог на отсутствие детей (бездетность)

12.10.2020, 16:43, Разное

Представители общественной организации “Союз матерей” выступили с инициативой ввести в России налог на отсутствие детей.

Об этом сообщила глава правления организации Татьяна Буцкая.

По словам Буцкой, предполагается, что налог должны будут платить представители обоих полов репродуктивного возраста, сознательно отказывающиеся от решения рожать детей.

Согласно идее “Союза матерей”, размер налога составит 500 рублей ежемесячно. От него будут освобождены лишь те, кто не может иметь ребенка по состоянию здоровья.