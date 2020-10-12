Личное: “Как проникнуться симпатией?”

12.10.2020, 16:40, Разное

Вот женское письмо про ЗВ.

Не такой тут ЗВ как в предыдущем, мужском письме, но тоже очень типичный.

feolea

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Читаю последний посты про рефлексию и понимаю, что у меня с этим труба. Пишу в надежде на удачу попасть на разбор.

Познакомилась с ним на мамбе. Совпали фотки, я пошутила, что мы хорошо смотримся на нашем первом совместном фото и как-то всё завязалось.

(Она сделала к нему большой шаг, хоть и прикрыла паровоз Кривлякой. Так что завязалось не “как-то”, а понятно как)

Быстро перешли в вотсап, там с недельку попереписывались, он пригласил встретиться. Встретились, после он сразу написал, что я очень ему понравилась. Он мне – не очень. Но, к сожалению, мужчин, которым бы я нравилась, вот уже полгода как нет от слова «совсем» (дальше первого свидания не идёт, да и до первого доходило всего пару раз), поэтому продолжила общение с этим мужчиной. Он хорош всем. Вменяемый, с юмором, с нормальным доходом, выше моего значительно, открытый, добрый, активный, внимательный… И раздражает.

(Дальше выяснится, что мужчина внешне совсем не привлекательный. Так что вполне понятно, почему она не зажглась огнем. Но она создает видимость, что с ней захотел встречаться мужчина уровня звезда, а она почему-то капризничает)

Не сильно раздражает, но всё же. И в чём конкретно проблема я отрефлексировать не могу.

(Отрефлексировать – это понять, что он раздражает. Эмоцию свою понять – это и есть рефлексия. Кроме того рефлексия – это понять, что в нем раздражает. Дальше она все это изложит, то есть тоже хорошо рефлексирует. Но жадность и желание считать мужчину прекрасным, чтобы кормить свою корону Сокровища, не дает ей расцепить лапки. Вот где проблема, а совсем не в рефлексии)

Более того, если вдруг он замолкает на какое-то время и кажется, что я чем-то его ненароком задела, тут же у меня переживания, метания, как же так. Но как только он появляется обратно, у меня опять возникает «плюс». Я так подозреваю, что это какой-то неправильный плюс, что может он вообще ни разу не плюс, поэтому в кавычках. Но минуса я вообще почти не чувствую, к большому огорчению. Однако понимаю, что, если он пропадет, я скорее всего заминусую.

(Неправильным плюсом она называет свое раздражение вкупе с жадностью. Это обычный плюс рапанов, они всегда так плюсуют. Бесит, но отказать жаль, надо собрать анти-шкатулку и вывалить в решето, тогда можно вырваться и бежать, роняя тапки. Ну а потом она конечно пожалеет, потому что никого больше нет и корона зашатается. Такое бывало уже не раз, поэтому она знает)

На выходных договорились встретиться второй раз. Он такой: «А давай и в пятницу, и в субботу, и в воскресенье». Я испугалась, сказала, что один выходной мне нужен для личных дел, типа готова погулять в пятницу и в один из выходных. Потом оказалось, что в пятницу он не может (я себе это взяла на заметку, что не такой уж я пряник тульский – чтобы короне ходу не давать), в субботу встретились.

(Она собирает анти-шкатулку, но думает, что это “короне ходу не давать”. Сначала его галантность принимает за то, что она пряник тульский, потом кладет в анти-шкатулку его отказ)

Он всю первую половину дня нетерпеливо писал, как ждёт, и как хочет видеть, и как рад, а я только инеем от этого покрываюсь, как мороженая курица. Сказала, что занята, дел много, «прости, тороплюсь, хочу успеть вовремя прийти», тогда перестал более-менее писать.

(Здесь хорошо можно увидеть, откуда иней. Он ей кидает шарик, чтобы подогреть ее и особенно себя перед встречей, а она отвечает ему двумя. Так все жадные Штурманы делают, привыкшие быть паровозами. А у автора даже по интонации видно, какой она бодрый Штурман и комсомольский вожак. Такие не могут поставить просто смайлик в ответ на комплимент, всегда отвечают на шар шаром побольше, а то и тремя. И когда энергия метать бисер заканчивается, она истощается и ей кажется, что это иней. У онегиных всегда так бывает: напрыгаются, вылезая из кожи, потом лежат в апатии)

Готов был приехать ко мне в мой подмосковный городок, чтобы потом вместе в Мск ехать – в парк, где гулять собирались. А мне прям бррр. Говорю, что ты, такой крюк, не стоит тебе так напрягаться, я доеду, встретимся в центре.

(Как повезло мужику, что она бррр, а то бы пришлось за весь свой галантный базар отвечать)

Встретились, погуляли, вроде норм. Я не морозилась и не кисла – погода хорошая, мужик рядом тоже хороший, вроде довольный, что еще надо.

(Вот здесь провал в рефлексии, но посмотрите почему. Она не чувствует, а мыслит. Обосновывает, что ей должно было быть радостно, потому что оснований киснуть не было, ведь погода и мужик и вообще. Вот так рапаны и забивают свою рефлексию)

В целом вроде получалось – шутили, смеялись, настроение приподнятое, вроде у обоих. А там хз. Может и он также вежливо «наслаждался» вечером по мере возможности, как я. Потом после парка он такой: «Может, ко мне?))». Я отказалась. Тогда пойдём в кафе, говорит. Пойдём, говорю. Попросила сама за себя заплатить. Не позволил. Посидели в ресторанчике, живая музыка, вкусно, вина выпили.

(Здесь тоже видно, как она вместо рефлексии осмысляет, как все было неплохо и даже хорошо. Эксель, шкатулочка, но только не живые чувства)

После пары бокалов как-то всё не то чтобы расцвело, но… Не знаю, какие слова подобрать. Мило, в общем. Когда к метро уже шли, подшофе немного, он у бабушек на улице цветы купил, всё как-то спонтанно, симпатично, он в таком настроении хорошем (по виду), мне тоже приятно, он потянулся поцеловать, но просто чмокнулись. Потом я под внутренними щипцами его на эскалаторе поцеловала, он так стоял смотрел на меня, ну вот прям надо было в тот момент. Потом ещё целовались, ехать нам по домам по одной ветке, он потянул к себе, на свою платформу, но я отказалась, со смехом, повернула на свою.

(Здесь вот намеренная диссоциация, как в теплом одеяле, видите? Ради самолюбования и “стратегии”. Даже поцеловала, потому что надо было. Смотрит на себя со стороны через корону и эксель. Подсчитывает, измеряет, ставит оценки, отправляет в шкатулку)

Он проводил до автобуса, порывался поехать со мной проводить до дома, я сказала, что это лишнее, что у меня совесть не позволит, чтобы он в ночи такие круги по области нарезал (на самом деле просто хотелось уже распрощаться), опять целовались, разошлись, он тут же начал писать всякие нежности и приятности в вотсап, говорить, как ему было хорошо и какая я чудесная.

(Мужик и должен писать, если они целовались и у него хоть что-то шевельнулось. А у здорового молодого мужика должно шевелиться. Но она эту простую вещь обсасывает со всех сторон и все думает, как бы его употребить, применить, использовать. Корону хочется этим накормить и штурманских планов настроить)

И вчера опять писал и всё в превосходных выражениях, и как скучает, и «катастрофически меня не хватает» ему. Может Земфиру там слушает, не знаю. А мне вот это всё перебор прям капецовый. Так-то тоже хотелось бы томиться под «хочешь сладких апельсинов, хочешь вслух рассказов длинных». А какое там…. Мне тут другой еще пишет, я ему не нравлюсь наверное, так просто пишет, дружески. Мы один раз встретились, он больше не зовёт, просто переписываемся. Так он просто картинку смешную пришлёт, и я улыбаюсь потом хожу, думаю о нём! А этот, который герой моего письма, столько слов тёплых, приятных напишет, а я….

(Здесь понятно, что она уже вырастила корону, что герой томится и горит? И ей завидно, и она тоже так же хотела бы, и она уже думает, что у него страсть. И как паровоз считает, что должна отвечать горячей в два раза, а иначе он остынет и она его упустит. Но где взять топливо паровозу, если нет? Об этом ее письмо)

Поначалу шланговала его «я скучаю» и «хочу поцеловать, обнять», потом как-то шланговать уже стало совсем некрасиво, стала отвечать «я тоже». И выдавливать из себя слова про «думаю о тебе постоянно». Лишнее слово доброе написать боюсь, потому что я ему одно – он мне в ответ десять. А мне их девать некуда.

(Как будто яблоня разродилась большим урожаем, надо бы все закрутить в банки, нашлепать маринадов, компотов наварить и варенья закрыть, а банок нет и яблоки гниют, пропадает хозяйское добро. Вот какая боль у жадных рапунцелей, когда целый живой мужик на голову свалился, а они не могут потащить его в загс, хотя и надо бы. А по сути яблоня соседская, замуж никто не предлагает и не предложит, можно и не убиваться так)

Осознаю, что не в моей ситуации нос воротить. Я не нравлюсь мужчинам, мне 40 лет, у меня полный комплект багов, я совсем средней внешности, морщины и вот это всё. По мере возможности стараюсь ухаживать за собой, одеваться, в зал хожу. Но это так, чтобы от ровесниц не отставать.

(А здесь видно, что она хоть и ноет, но среди ровесниц себя считает на уровне. Средняя по сравнению с двадцатилетними, видимо)

А он мне постоянно говорит, что я красивая, и вроде искренне говорит, может и правда нравлюсь. Но мне от этого ни горячо, ни холодно.

(Вот здесь вранье, что ей все равно. Каждое слово его в шкатулку складывает, но мало ей этого. Яблоки наворовала, но банки еще нужны и мешок сахара, иначе на зиму не запасешься ничем)

Головой и разумом я только «за» эти отношения, очень хочу, он правда хороший очень. А душа не лежит. Смеётся не так, смайлики не те, говорит не то, да и полноват, если честно. Он когда пишет, что ему похудеть надо, я даже из вежливости не могу сказать, типа что ты, зачем, всё ок. Пишу типа в шутку, что сейчас все худеют, он в мейнстриме.

(Толстый мужик, короче. И с женщинами у него проблема из-за этого. А автор-паровоз его сразу потащила, поэтому он и ухватился. Вот рефлексия у автора сигналит “не хочу его”, поскольку в короне она привыкла хотеть мужиков симпатичней и стройней, другая у нее планка. А жадность не дает отказаться от этого варианта. В результате же она кормит корону его комплиментами и своим ЗВ. Поэтому когда он остынет, окажется, что СЗ его уже большая и рефлексия будет ей сигналить – держи его. А держать уже будет некого)

С мамой поговорила, она говорит, что я дура и рассуждаю как маленькая и какая разница, какая внешность, если человек хороший. А я и сама это понимаю. Но по-другому рассуждать не получается.

(Мама-то конечно. Дочери сорокет, а она одна и детей нет)

Как перенастроиться? Как проникнуться симпатией? Он же еще немного вот на всё это «полюбуется» и уйдёт. Как себя переключить, пока не стало поздно?

(В общем она понимает, что ее ждет. Просит помощи, как заставить рефлексию заткнуться. Планку опустить она готова, но не знает, как заставить себя любить мужчин, ниже привычной планки. Это не мгновенно происходит. Сначала надо какое-то время жить без короны с адекватной планкой, чтобы начали нравиться люди с подходящей ОЗ, а не только заоблачной. Неделю надо так прожить хотя бы, а лучше месяц, минимальный цикл для обновления настроек)

Спасибо, что прочитали.