Почему России может быть выгодна победа Байдена?

12.10.2020, 16:23, Разное

Победа Байдена станет катастрофой для сланцевой нефтяной индустрии в США, которая конкурирует с российскими добытчиками на мировом рынке. Если Трамп проиграет, то Демократическая партия вернется к проектам возобновляемых источников энергии, отметил политолог.

Более того, Байден обложит американские нефтяные компании дополнительными налогами, запретит добычу на Аляске и снимет эмбарго на поставку иранской нефти, считает Баширов. Для России такой ход дел несет массу пользы, подчеркнул аналитик.

Победа Байдена даст российским нефтяникам новые возможности для наращивания экспорта, в том числе в США. “Меньше будут мировые объемы сланцевого газа, а значит – меньшая конкуренция в Европе”, – сказал эксперт в своем ютуб-канале “Кубометр барреля”.

Но это не значит, что для российским нефтяникам после победы Байдена останется только ликовать и снимать сливки с неожиданно свалившихся возможностей, уверен Баширов. Он считает, что в качестве компенсации США могут ввести санкции против российских компаний.

Победа Трампа добавит отечественным нефтяникам и газовикам головной боли, убежден Баширов. Еще один срок эксцентричного республиканца будет означать увеличение сланцевой добычи в США и как следствие – рост давления на мировой рынок.

“При Трампе – понятная политика удушения с одновременным заигрыванием, а вот при Байдене появится окно возможностей”, – констатировал Баширов.

Выборы президента США пройдут 3 ноября. По данным социологических опросов, Джо Байден опережает Дональда Трампа. За демократа готовы проголосовать около 50% избирателей, за республиканца – 43%.

Между тем доверие американцев к своей избирательной системе падает. Согласно опросу института общественного мнения Gallup, в то, что голоса будут подсчитаны честно, верят лишь 59% граждан США.