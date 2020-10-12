 

Почему России может быть выгодна победа Байдена?

12.10.2020, 16:23, Разное

Победа Байдена станет катастрофой для сланцевой нефтяной индустрии в США, которая конкурирует с российскими добытчиками на мировом рынке. Если Трамп проиграет, то Демократическая партия вернется к проектам возобновляемых источников энергии, отметил политолог.

Более того, Байден обложит американские нефтяные компании дополнительными налогами, запретит добычу на Аляске и снимет эмбарго на поставку иранской нефти, считает Баширов. Для России такой ход дел несет массу пользы, подчеркнул аналитик.

Победа Байдена даст российским нефтяникам новые возможности для наращивания экспорта, в том числе в США. “Меньше будут мировые объемы сланцевого газа, а значит – меньшая конкуренция в Европе”, – сказал эксперт в своем ютуб-канале “Кубометр барреля”.

Но это не значит, что для российским нефтяникам после победы Байдена останется только ликовать и снимать сливки с неожиданно свалившихся возможностей, уверен Баширов. Он считает, что в качестве компенсации США могут ввести санкции против российских компаний.

Победа Трампа добавит отечественным нефтяникам и газовикам головной боли, убежден Баширов. Еще один срок эксцентричного республиканца будет означать увеличение сланцевой добычи в США и как следствие – рост давления на мировой рынок.

“При Трампе – понятная политика удушения с одновременным заигрыванием, а вот при Байдене появится окно возможностей”, – констатировал Баширов.

Выборы президента США пройдут 3 ноября. По данным социологических опросов, Джо Байден опережает Дональда Трампа. За демократа готовы проголосовать около 50% избирателей, за республиканца – 43%.

Между тем доверие американцев к своей избирательной системе падает. Согласно опросу института общественного мнения Gallup, в то, что голоса будут подсчитаны честно, верят лишь 59% граждан США.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.09 / Перетасовать Достоевского

25.06 / Мнение: Гербициды или скрытый ужас будущего

28.09 / Для российских войск РХБЗ создадут беспилотник с огнеметом

14.09 / Пшенка – еда будущего?

14.09 / Мнение: “Это русская земля”

06.07 / Коронавирус: люди подделывают тесты, чтобы вернуться из России в Китай

12.10 / Владимир Пресняков пережил клиническую смерть после расставания с Кристиной Орбакайте

16.08 / Мнение: Сновидений не будет. Памяти Цоя

17.09 / Госкорпорация «Роскосмос» построит обитаемую базу на спутнике Юпитера Каллисто. Это не шутка!

18.08 / “Твоей любимой”: дочь Ани Лорак снялась в ее новом клипе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска