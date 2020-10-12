 

Историк Соколов отказался от сравнений с «сумасшедшим» Наполеоном

12.10.2020, 16:08, Новости дня

Историк Олег Соколов, убивший аспирантку и свою сожительницу Анастасию Ещенко, сообщил в суде, что не считает себя «сумасшедшим каким-то Наполеоном».

«Я хочу, чтобы люди знали, что я не сумасшедший какой-то Наполеон. Я серьезно занимался исторической реконструкцией, получил признание!» – цитирует Соколова РИА «Новости».

Во время допроса историк подробно рассказал суду о своем увлечении и работе над научными статьями с Ещенко. В какой-то момент Соколову стало плохо – ему понадобился перерыв на принятие таблеток.

Напомним, в понедельник доцент СПбГУ признал свою вину в убийстве аспирантки. По версии следствия, в ноябре прошлого года он в ходе домашней ссоры застрелил Ещенко. Спустя два дня Соколов решил избавиться от тела – расчленив его, часть останков оставил дома, а еще часть выбросил в реку Мойку. Его обвинили в убийстве и незаконном хранении оружия. Соколов признан вменяемым.



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