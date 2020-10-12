Вован и Лексус раскрыли детали розыгрыша датских депутатов от имени Тихановской

12.10.2020, 16:08, Новости дня

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) рассказали, что это они стояли за розыгрышем, когда на протяжении 40 минут некто общался от имени экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской на онлайн-заседании комитета по внешней политике парламента Дании.

Российские пранкеры разыграли датских депутатов, выдав себя за Тихановскую и Франка Вечорку, назвавшего себя в разговоре советником экс-кандидата в президенты Белоруссии и «будущим премьером правительства Тихановской», передает РИА «Новости».

В начале разговора речь шла о ситуации в Белоруссии, европейских санкциях против белорусских чиновников и России, поддержавшей президента страны Александра Лукашенко. «Тихановская» сообщила датским депутатам, что ее «опечалил отказ ЕС включить Лукашенко в санкционные списки» и что она обеспокоена реакцией РФ и поддержкой Москвы Лукашенко.

Датские депутаты заверили «белорусского политика», что они сами очень бы хотели ввести санкции против проекта «Северный поток – 2», но юридически у них нет для этого оснований и возможность остановить реализацию проекта есть только у Германии.

«Я хотела бы провести переговоры с президентом (России Владимиром – прим. ВЗГЛЯД) Путиным, чтобы он поддержал меня по данному вопросу. Но я боюсь, что тема «Северного потока – 2» может осложнить наши отношения. Если я буду против «Северного потока – 2», он будет против меня, а это плохо для страны», – сказала датским депутатам «Тихановская».

Парламентарии вошли в «трудное положение политика», посоветовав ей прибегнуть к положительной мотивации: «если господин Путин поддержит более демократические силы в Белоруссии, у Германии не будет поводов останавливать реализацию «Северного потока – 2», а Вы могли бы этому поспособствовать».

При этом, отвечая на вопрос «Тихановской» о позиции Дании в отношении санкций против российских властей из-за ситуации в Белоруссии, председатель Комитета парламента Дании по внешней политике Мартин Лидегаард заявил, что «позиция Дании состоит в том, что нужно реагировать посредством санкций».

«И сейчас по этому вопросу идут оживленные дискуссии в ЕС, но при этом датское правительство не готово вводить их в одиночку. Это будет сделано вместе с другими странами ЕС», – отметил он.

Ближе к концу разговора «белорусский политик» подняла тему о «борделях с черепахами в Дании». Депутаты удивились и отвергли все обвинения. Они назвали утверждения о том, в Дании якобы существует сеть борделей для зоофилов, куда приходят в том числе депутаты, «ужасными».

«Действительно, это было бы отвратительно и ужасно, будь это правдой. Мы бы никогда не допустили такого в нашей стране. И если бы политик или депутат в таком участвовал, это стало бы концом его или ее политической карьеры», – сообщил Лидегаард.

Именно эта поднятая пранкерами тема навела парламентариев на мысль, что «здесь что-то не так».

«Эээ, а мы точно уверены, что мы говорили именно с ней? Мне кажется, это очень странно, что она с нами об этом заговорила», – сказал своему коллеге глава комитета, когда депутаты парламента думали, что «Тихановская» уже отключилась от онлайн-встречи.

«Да это какой-то бред. Я сразу заподозрил, что здесь что-то не так. Но когда она об этом заговорила, я сразу подумал: «Чего?!» – воскликнул в ответ его зам.

На прошлой неделе пресс-служба парламента Дании сообщила, что в онлайн-заседании комитета по внешней политике парламента Дании принял участие человек, выдававший себя за Тихановскую.

В сентябре сообщалось, что американский видеохостинг YouTube, не объясняя причины, отказал российским пранкерам Владимиру Кузнецову (Вовану) и Алексею Столярову (Лексусу) в получении награды «Серебряная кнопка», которая дается при наборе более 100 тыс. подписчиков.