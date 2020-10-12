Совет ЕФСР одобрил Белоруссии кредит на 500 млн долларов

12.10.2020, 16:08, Новости дня

Совет Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) одобрил предоставление Белоруссии кредита на 500 млн долларов, говорится в сообщении Минфина России.

«Совет Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) одобрил предоставление Республике Беларусь кредита на 500 млн долл. США из собственных средств. Решение было принято в пятницу, 9 октября», – передает РИА «Новости» сообщение Минфина.

Средства предоставляются сроком до десяти лет с льготным периодом до пяти лет под плавающую процентную ставку (определяется как средняя доходность российских еврооблигаций в долларах США на срок семь лет).

«Ограничения, связанные с пандемией, отрицательно сказываются на экономической активности Республики Беларусь, создают серьезные риски: кредит позволит правительству страны обеспечить качественную медицинскую помощь, сбалансировать бюджетную политику и обеспечить устойчивость банковского сектора», – прокомментировал министр финансов Антон Силуанов, слова которого приводятся в сообщении.

Кроме средств фонда, Белоруссия получит кредит на 1 миллиард долларов от России. Он будет предоставлен двумя траншами по 500 миллионов в 2020 и 2021 годах.

В сентябре глава Минфина РФ сообщил, что Белоруссия может получить кредит на сумму 500 млн долларов от ЕФСР в ближайшее время.

Ранее Силуанов рассказал, что большая часть кредита в 500 млн долларов для Белоруссии от ЕФСР пойдет на погашение долга в 330 млн перед российским Газпромом.

Напомним, переговоры президентов РФ Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко прошли в Сочи в понедельник. Встреча глав государств продлилась более четырех часов. Стороны договорились о выделении Белоруссии кредита на 1,5 млрд долларов.

Кремль сообщал, что РФ не ставила Белоруссии дополнительных условий для кредита.

Силуанов рассказал, что РФ в этом году предоставит 1 млрд долларов, из которых 500 млн долларов за счет Евразийского фонда стабилизации и развития, 500 млн долларов – за счет межгоскредита. В следующем году – 500 млн долларов за счет межгоскредита.