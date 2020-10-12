Генсек ООН: Нынешнее столетие может оказаться для человечества последним

12.10.2020, 16:05, Новости дня

XXI век может стать последним в истории человечества. Об этом на форуме, посвященном изменениям климата, заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, проинформировал 11 октября сайт ООН.

Генсек представлял план борьбы с глобальным потеплением.

“Если мы не начнем действовать прямо сейчас, нынешнее столетие может оказаться последним веком для человечества… Миллиарды людей во всем мире уже страдают от нашего бездействия. Из-за укоренившейся зависимости от ископаемого топлива мы топчемся на месте. Глобальные климатические изменения вызывают беспрецедентные лесные пожары, интенсивные и частые циклоны, наводнения, засухи и другие экстремальные погодные явления”, – сказал Гутерриш.

Он подчеркнул, что сложная климатическая ситуация влияет на все без исключения страны, а больше всего страдают “беднейшие и наиболее уязвимые слои населения, которые менее всего причастны к возникновению проблемы изменения климата”.

“За последние 25 лет на долю самых богатых 10 процентов населения мира приходилось более половины выбросов углерода в атмосферу, а на долю беднейших 50 процентов – всего семь процентов. Мы все еще можем построить более безопасный, справедливый и устойчивый мир, но действовать нужно быстро”, – подчеркнул Гутерриш.

По его словам, “выиграть эту битву можно только вместе”.

4 ноября 2016 года вступило в силу Парижское климатическое соглашение, которое предполагает меры по недопущению изменения климата. Для начала его действия необходимо, чтобы документ ратифицировало не менее 55 стран, которые вместе выбрасывают более 55% парниковых газов в мире. Договор призван заменить Киотский протокол, закреплявший нормированные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов. Документ ратифицировали уже более 180 стран, в том числе Украина.

1 июня 2017 года Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из Парижского соглашения. Он заявил, что Парижское соглашение – не столько о климате, сколько о том, что другие страны получают преимущество за счет США. Он привел в качестве примера Китай и Индию, которые, по его словам, смогут расширять свою угольную промышленность, в то время как США будут должны ее сокращать. Трамп убежден, что выполнение обязательств в рамках Парижского соглашения стоило бы США к 2025 году 2,7 млн рабочих мест. В августе 2017 года США официально уведомили ООН о выходе из соглашения, а в ноябре 2019-го начали процесс выхода.