 

Кличко рассказал о намерении закрыть самый большой мусорный полигон в Украине

12.10.2020, 16:05, Новости дня

На полигоне №5 в Подгорцах Киевской области начнут подготовку к его рекультивации и закрытию. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил 12 октября на брифинге, который транслировался в YouTube. 

Кличко не уточнил дату старта работ, но сказал, что распоряжение о начале рекультивации уже подписал. Он рассказал, что полигон в Подгорцах – крупнейший в Украине. 

“За год на него свозят более 450 тыс. тонн отходов. Работает этот полигон уже 34 года. Представьте, сколько там мусора. Мы внедряем на полигоне новейшие технологии, чтобы минимизировать его негативное влияние на экологию: несколько лет назад установили современную станцию очистки фильтрата, которая способна сегодня очищать 750 м³ фильтрата в сутки. Это не допускает утечки фильтрата в окружающую среду”, – рассказал мэр. 

Проект рекультивации первой карты на полигоне уже прошел госэкспертизу, сейчас закупают необходимое оборудование, сообщил Кличко. 

“Процесс будет длительным. Это нельзя так быстро сделать – постепенно, наши планы мы обнародовали. Мы должны сделать все возможное, чтобы надежно законсервировать мусор и не допустить разного рода аварийных случаев”, – добавил городской голова столицы. 

Он уточнил, что параллельно в Киеве работают над созданием альтернативы свалкам.

“Киев уже разработал “План управления отходами”, предусматривающий строительство перерабатывающих предприятий”, – сообщил Кличко. 

В Киевской горгосадминистрации сообщали, что в 2018–2019 годах проводили подготовку полигона к рекультивации – построили подпорную стену, укрепили часть дамбы другой карты свалки. В 2019 году первую карту полигона засыпали минеральным грунтом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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