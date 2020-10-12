 

Зеленский о мемориале на польской горе Монастыр: Ожидаем восстановления полного списка имен погибших

12.10.2020, 16:05, Новости дня

В Украине надеются, что польская сторона завершит работу над восстановлением братской могилы воинов УПА и мирных украинцев на горе Монастыр в Подкарпатском воеводстве. Об этом на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Киеве 12 октября сказал украинский президент Владимир Зеленский, передает корреспондент “ГОРДОН”.

Он отметил, что обе страны предприняли шаги навстречу друг другу в решении споров, касающихся исторической памяти. С украинской стороны снят запрет на поисковые работы для польских ученых и археологов, а поляки реконструировали памятную плиту на мемориале на горе Монастыр.

“В течение пяти последних лет это место памяти находилось в разрушенном состоянии. Я лично просил господина президента решить этот вопрос, и это было сделано. В дальнейшем мы ожидаем восстановления на могиле полного списка имен погибших украинцев”, – заявил Зеленский.

20 января стало известно, что неизвестные разрушили мемориальную табличку на месте захоронения 62 воинов Украинской повстанческой армии и мирных украинцев, сорвали вышитые рушники и выбросили их в мусорную яму. МИД Польши назвал инцидент попыткой подрыва отношений между странами.

Накануне визита Дуды в Украину мемориал отреставрировали. Однако представители украинской диаспоры выразили недовольство тем, что на новой памятной табличке нет имен и фамилий павших.

С 2015 года это второй случай осквернения могилы украинцев, погибших от рук советского НКВД в марте 1945 года. Тогда мемориальная табличка на горе Монастыр была разбита, а крест выкрашен в белый и красный цвета.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.08 / Чехия возвращает обязательный масочный режим

08.08 / Талибы назвали возможные сроки вывода войск США из Афганистана

23.07 / Путин утвердил дату Главного военно-морского парада

21.07 / Население США и мира будет снижаться к концу 21-го века

02.07 / Санкции против “Северного потока-2”: Америка добивается диктата над ЕС

01.10 / Раскрыто содержание звонков историка Соколова в посольство Франции

04.10 / В Белом доме ответили на вопрос о передаче полномочий Трампом

27.08 / Путин поручил проработать механизм расселения ветхого жилья

04.08 / Особый экземпляр BMW M2 был выставлен на продажу

21.07 / Дегтярев ответил на вопрос об участии в выборах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска