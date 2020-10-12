Зеленский о мемориале на польской горе Монастыр: Ожидаем восстановления полного списка имен погибших

12.10.2020, 16:05, Новости дня

В Украине надеются, что польская сторона завершит работу над восстановлением братской могилы воинов УПА и мирных украинцев на горе Монастыр в Подкарпатском воеводстве. Об этом на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Киеве 12 октября сказал украинский президент Владимир Зеленский, передает корреспондент “ГОРДОН”.

Он отметил, что обе страны предприняли шаги навстречу друг другу в решении споров, касающихся исторической памяти. С украинской стороны снят запрет на поисковые работы для польских ученых и археологов, а поляки реконструировали памятную плиту на мемориале на горе Монастыр.

“В течение пяти последних лет это место памяти находилось в разрушенном состоянии. Я лично просил господина президента решить этот вопрос, и это было сделано. В дальнейшем мы ожидаем восстановления на могиле полного списка имен погибших украинцев”, – заявил Зеленский.

20 января стало известно, что неизвестные разрушили мемориальную табличку на месте захоронения 62 воинов Украинской повстанческой армии и мирных украинцев, сорвали вышитые рушники и выбросили их в мусорную яму. МИД Польши назвал инцидент попыткой подрыва отношений между странами.

Накануне визита Дуды в Украину мемориал отреставрировали. Однако представители украинской диаспоры выразили недовольство тем, что на новой памятной табличке нет имен и фамилий павших.

С 2015 года это второй случай осквернения могилы украинцев, погибших от рук советского НКВД в марте 1945 года. Тогда мемориальная табличка на горе Монастыр была разбита, а крест выкрашен в белый и красный цвета.