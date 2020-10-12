 

В Баку опровергли информацию Еревана о сбитом в Карабахе Су-25

12.10.2020, 15:48, Новости дня

Минобороны Азербайджана опровергло информацию минобороны Армении о якобы сбитом в Нагорном Карабахе штурмовике Су-25 азербайджанских ВВС, сообщил глава пресс-службы минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.

«Сообщение министерства обороны Армении о якобы очередном «сбитом» азербайджанском штурмовике Су-25 является наглым враньем от безысходности. Боевая авиация Азербайджана не применяется, и мы полностью придерживаемся требования гуманитарного перемирия», – передает РИА «Новости» его слова.

Ранее пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила об уничтожении силами ПВО Нагорного Карабаха азербайджанского штурмовика Су-25.

Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских. Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали участников конфликта немедленно прекратить боевые действия.

В понедельник утром Минобороны Азербайджана заявило об обстреле армянскими войсками Агдамского района на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Позже пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил, что в районе города Гадрут в Карабахе продолжаются широкомасштабные боевые действия.



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