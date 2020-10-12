Песков ответил на вопрос о жёстком карантине: Система выстроена

12.10.2020, 15:43, Разное

К словам специалистов о том, что врачи выстроили несколько методов лечения пациентов COVID-19, и теперь они готовы к нагрузке, Дмитрий Песков добавил: “Выстроена система, которая показывает эффективность”. Властями и экспертами разработан целый комплекс действий, позволяющий избежать жесткого карантина.

Однако эта система не будет такой действенной, если люди не будут проявлять самосознательность, отметил пресс-секретарь. Необходимо ответственно относиться к рекомендациям специалистов и властей.

Что касается протокола лечения, то в нем предусмотрен так называемый коечный фонд. В случае большого потока пациентов, он будет задействован. “Это позволяет быть более гибкими”, – сказал Песков.

Также представитель Кремля заметил, что количество смертей от коронавируса в осенний период гораздо меньше числа умерших от COVID-19 весной, когда также наблюдалось много случаев заражения.

Напомним, что за последние сутки в стране коронавирус обнаружили у 13592 человека. Выздоровели 3793 пациента, умерли – 125.