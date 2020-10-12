Врач Викулов объяснил, как человек может заразиться коронавирусом через смартфон

12.10.2020, 15:34, Разное

Вирусолог Георгий Викулов объяснил, как можно заразиться коронавирусом через смартфон. По его словам, инфицирование наступает, если руками, которыми человек брал устройство, он потер глаза или же нос.

Ученые из Австралии заявили, что коронавирус может продолжать оставаться активным на поверхностях смартфонов и банкнот в течение 28 дней при температуре 20 градусов выше нуля. По словам Георгия Викулова, люди совершенно не должны переживать по поводу результатов данных исследований. Вирусная активность на поверхностях отличается в разных научных работах и зависит от условий, в которых проводились эксперименты. Этот показатель может варьироваться от нескольких часов до целых недель.

Медик добавил, что вирус гриппа сохраняет активность малый промежуток времени. Он является потенциально летальной инфекцией. Вирусы гепатитов способны до четырех лет сохраняться в окружающей среде.