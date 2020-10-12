 

На кастинг «Холостяка» с Тимати подано рекордное количество заявок

12.10.2020, 15:34, Разное

На кастинг проекта «Холостяк», главным героем которого станет рэпер Тимати, подано рекордное количество заявок. Отмечается, что на сайте зарегистрированы 30 тысяч анкет от девушек, которые хотят побороться за сердце артиста.
На прошлой неделе Тимати официально подтвердил информацию о том, что именно он станет главным героем следующего сезона шоу «Холостяк». Скептически настроенные зрители сразу же подумали, что не каждая девушка захочет бороться за сердце богатого артиста, который уже состоял в отношениях с двумя красивыми моделями. Несмотря на то, что Алена Шишкова и Анастасия Решетова подарили рэп-исполнителю детей, ни один союз долго не просуществовал.

Как рассказали представители канала ТНТ, на сайт пришло множество заявок на участие в «Холостяке». В первые несколько часов после объявления имени главного героя на кастинг зарегистрировались свыше трех тысяч кандидаток. На минувших выходных из количество увеличилось в десять раз. Создатели проекта называют цифру рекордной за все время существования шоу в РФ.



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