Когда закончится вторая волна коронавируса: данные Роспотребнадзора

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12.10.2020, 15:23, Разное

Риск прихода второй волны коронавируса в России есть. Так может продолжаться до тех пор, пока у большинства граждан страны не сформируется иммунитет и выработаются антитела к новому вирусу. Об этом в эфире “России 24” рассказала замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Ранее эпидемиологи рассказали, что коронавирус не может резко исчезнуть с нашей планеты. Однако вирус может превратиться в микроорганизм, вызывающий сезонные ОРВИ. Болеть им будут по-разному в зависимости от обстоятельств. В их числе – возраст больного, доза вируса, попавшего в организм, и степень контакта с источником инфекции, сообщает RT.

Число заболевших коронавирусом увеличивается в том числе и потому, что многие сейчас вышли на свои рабочие места после продолжительной самоизоляции. Напомним, Роспотребнадзор призвал российских работодателей перевести на удаленную работу не менее 30 процентов своих сотрудников. Также из принятых мер – ограничение передвижения в общественном транспорте пенсионеров. В Москве для этого социальные карты временно заблокированы.

За сутки в стране выявили 13 592 новых случая коронавируса. 125 человек умерли. 3793 вылечились.



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