В Минтруде рассказали о рекордном уровне безработицы в России

12.10.2020, 15:23, Разное

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что число обратившихся в центры занятости граждан в сентябре достигло 3,7 миллиона человек. Это стало рекордным показателем с начала эпидемии коронавируса COVID-19 в стране.

Котяков отметил, что с марта количество обратившихся за помощью в трудоустройстве выросло на 1,3 миллиона человек: с 3,5 миллиона весной до 4,8 миллиона в октябре. А уровень безработицы подскочил почти на 2% – с 4,7% до 6,4%. При этом за чертой бедности живут почти 20 миллионов человек, что составляет около 13,5% от общей численности населения, передает RT.