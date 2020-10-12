Как украсть выборы и не сесть в тюрьму
12.10.2020, 15:20, Разное
Российский закон строг к электоральным фальсификаторам только на словах: дата-исследование.
Фальсификации выборов в РФ за последние 10 лет стали неотъемлемым элементом национальной политической культуры и послужили бурному росту новой отрасли социальных наук — электоральной статистике. Так, согласно наиболее консервативной оценке ведущих российских математиков и экономистов (Р. Ениколопов и др.), опубликованной в реферируемом научном журнале (Труды Национальной академии наук США), в 2011 г. результат «Единой России» за счет фальсификаций — вбросов и переписывания — был завышен как минимум на 11%. Такая оценка согласуется с работами известных российских ученых: Сергея Шпилькина, Дмитрия Кобака, Максима Пшеничникова и других, которые публиковались как в «Новой газете», так и в рецензируемых академических журналах.
В последующие годы происходило развитие и методики фальсификаций, и методики их разоблачений. Так, «карусельщики» на выборах губернатора московской области Воробьева стали превращаться в «карнавальщиков»: устроили маскарад с переодеванием, а наблюдатели научились выявлять карусели, ретроспективно анализируя видеозаписи с участков.
Гигантский по своему охвату проект, в ходе которого были отсмотрены десятки тысяч часов видеозаписей, выявил завышение явки на выборах президента в 2018 году в пять раз на участках в ряде регионов.
Фальсификации с бюллетенями и итоговыми цифрами неразрывно связаны с насилием в отношении общественных контролеров (членов комиссий с правом совещательного голоса, журналистов и наблюдателей): это вытаскивание контролеров силой с участка, избиения, сломанные руки.
Члены УИК в описанных уголовных преступлениях играют, судя по-всему, активную роль, при этом действуют спланированно организованно: задокументированы инструктажи для УИК, на которых им разъясняют, как правильно вбрасывать бюллетени.
«Новая газета» неоднократно требовала привлечения виновников фальсификаций к уголовной ответственности (например, как это было в Мытищи-гейте с массовым переписыванием протоколов на последних выборах Госдумы).
Никто, однако, не сел за это воровство голосов.
По фальсификации выборов в Петербурге «Новая газета» собрала целый фотоальбом и торжественно вручила его главе ЦИК Памфиловой. Разбирательство закончилось примерно ничем.
Фотоальбом с зафиксированными нарушениями для главы ЦИК Эллы Памфиловой. Разбирательство ничем не закончилось. Фото: Виталий Кавтарадзе, специально для «Новой»
Добиваться возбуждения уголовных дел крайне сложно, даже в случае наличия у наблюдателей прямых видеодоказательств вброса или выдачи бюллетеней, полиция довольно часто заявляет что-то в духе: «А докажите, что это — бюллетени, а не стопка резаной бумаги».
Строго говоря, преступления избиркомов начинаются не в день голосования, но ранее него — на стадии отказа регистрировать оппозиционных кандидатов и приема явно рисованных подписей от спойлеров, которые впоследствии набирают меньше голосов, чем подали подписей в избирком. Однако уголовных дел за воспрепятствование выборам в таком смысле нет и не предвидится, потому что тогда должны были бы сесть, например, десятки членов питерских избиркомов, саботировавших регистрацию независимых кандидатов. Точно так же нет уголовных дел в отношении провокаторов, которые пытались подбросить фальшивые подписи оппозиционерам.
Поэтому в данном исследовании мы ограничиваемся анализом дошедших до судебного приговора преступлений, совершенных членами избиркомов в день голосования.
Дата-отдел «Новой газеты» изучил результаты уголовного преследования по четырем статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за «электоральные грехи» за последние 10 лет.
Согласно данным всех серверов районных судов, которые мы автоматически выгрузили, с 2010 года имеется 174 карточки дел в первой инстанции по этим статьям. При этом статистика ГАС «Правосудие» показывает 190 карточек дел, что с учетом не очень бережного технического обеспечения локальных судебных серверов (сервер полетел, и все старые судебные акты пропали — такое бывает) даже неплохо. Карточек на серверах районных судов, в которых указано «вынесен приговор», — около 80.
Как мы уже неоднократно писали, публикуемость судебных актов довольно часто оставляет желать лучшего даже в относительно недавние годы, даже в технически продвинутом Мосгорсуде. С учетом того, что мы исследовали в этот раз в том числе довольно давние дела, даже удивительно, что в карточках дел нашлось 55 опубликованных судебных актов; их мы и анализировали.
Мы подсчитывали именно количество судебных актов, а не количество осужденных. Во всех проанализированных нами случаях, кроме одного, если речь шла об осуждении нескольких человек в одном и том же судебном акте, им присуждалось наказание одного типа (т.е. либо всем — штрафы, либо всем — условное лишение свободы). Лишь в одном случае подельники получили наказания разного типа (один — условное лишение свободы, другой — обязательные работы).
Сотрудники УИК сбегают с мешком бюллетеней. Фото: Ирина Зайцева
Наиболее интересны «классические» фальсификации: вбросы с заполнением книг за непришедших на выборы — именно о них мы читаем чаще всего в репортажах с выборов.
Инфографика: Анна Жаворонкова / «Новая газета»Инфографика: Анна Жаворонкова / «Новая газета»
На суде члены избиркома отмазываются очень смешно:
так, сообщники фальсификаторов, как это было в одном из дел, рассмотренных Волжским райсудом Самарской области, могут заявить, что выдавали карусельщикам «не бюллетени, а листочки бумаги».
Просто вброс без подделки книг избирателей обойдется вам сильно дешевле: вы отделаетесь штрафом. Мы нашли семь таких судебных актов, которые завершились штрафами от 50 до 250 тысяч рублей.
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Источник: Новая газета
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