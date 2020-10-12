Как украсть выборы и не сесть в тюрьму

12.10.2020, 15:20, Разное

Российский закон строг к электоральным фальсификаторам только на словах: дата-исследование.

Фальсификации выборов в РФ за последние 10 лет стали неотъемлемым элементом национальной политической культуры и послужили бурному росту новой отрасли социальных наук — электоральной статистике. Так, согласно наиболее консервативной оценке ведущих российских математиков и экономистов (Р. Ениколопов и др.), опубликованной в реферируемом научном журнале (Труды Национальной академии наук США), в 2011 г. результат «Единой России» за счет фальсификаций — вбросов и переписывания — был завышен как минимум на 11%. Такая оценка согласуется с работами известных российских ученых: Сергея Шпилькина, Дмитрия Кобака, Максима Пшеничникова и других, которые публиковались как в «Новой газете», так и в рецензируемых академических журналах.

В последующие годы происходило развитие и методики фальсификаций, и методики их разоблачений. Так, «карусельщики» на выборах губернатора московской области Воробьева стали превращаться в «карнавальщиков»: устроили маскарад с переодеванием, а наблюдатели научились выявлять карусели, ретроспективно анализируя видеозаписи с участков.

Гигантский по своему охвату проект, в ходе которого были отсмотрены десятки тысяч часов видеозаписей, выявил завышение явки на выборах президента в 2018 году в пять раз на участках в ряде регионов.

Фальсификации с бюллетенями и итоговыми цифрами неразрывно связаны с насилием в отношении общественных контролеров (членов комиссий с правом совещательного голоса, журналистов и наблюдателей): это вытаскивание контролеров силой с участка, избиения, сломанные руки.

Члены УИК в описанных уголовных преступлениях играют, судя по-всему, активную роль, при этом действуют спланированно организованно: задокументированы инструктажи для УИК, на которых им разъясняют, как правильно вбрасывать бюллетени.

«Новая газета» неоднократно требовала привлечения виновников фальсификаций к уголовной ответственности (например, как это было в Мытищи-гейте с массовым переписыванием протоколов на последних выборах Госдумы).

Никто, однако, не сел за это воровство голосов.

По фальсификации выборов в Петербурге «Новая газета» собрала целый фотоальбом и торжественно вручила его главе ЦИК Памфиловой. Разбирательство закончилось примерно ничем.

Фотоальбом с зафиксированными нарушениями для главы ЦИК Эллы Памфиловой. Разбирательство ничем не закончилось. Фото: Виталий Кавтарадзе, специально для «Новой»

Добиваться возбуждения уголовных дел крайне сложно, даже в случае наличия у наблюдателей прямых видеодоказательств вброса или выдачи бюллетеней, полиция довольно часто заявляет что-то в духе: «А докажите, что это — бюллетени, а не стопка резаной бумаги».

Строго говоря, преступления избиркомов начинаются не в день голосования, но ранее него — на стадии отказа регистрировать оппозиционных кандидатов и приема явно рисованных подписей от спойлеров, которые впоследствии набирают меньше голосов, чем подали подписей в избирком. Однако уголовных дел за воспрепятствование выборам в таком смысле нет и не предвидится, потому что тогда должны были бы сесть, например, десятки членов питерских избиркомов, саботировавших регистрацию независимых кандидатов. Точно так же нет уголовных дел в отношении провокаторов, которые пытались подбросить фальшивые подписи оппозиционерам.

Поэтому в данном исследовании мы ограничиваемся анализом дошедших до судебного приговора преступлений, совершенных членами избиркомов в день голосования.

Дата-отдел «Новой газеты» изучил результаты уголовного преследования по четырем статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за «электоральные грехи» за последние 10 лет.

Это и фальсификация выборов в старом добром смысле слова, как мы ее любим: вбрасывание бюллетеней, неправильный подсчет голосов, переписывание протоколов. Ответственность за эти действия предусмотрена статьей 142.1 УК РФ — «Фальсификация итогов голосования».

Другие привычные нам действия по искажению итогов выборов — «Подделка книг избирателей, подделка подписей избирателей» — наказываются по статье 142 УК РФ — «Фальсификация избирательных документов…».

Более экзотические составы преступлений предусмотрены статьей 141 — «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий». По ней проходят, например, такие действия, как подкуп избирателей, угрозы кандидатам, нефинансирование выборов.

Наконец, совсем недавно в УК РФ появилась статья 142.2 — «Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня». Практика по ней чрезвычайно незначительна.

Согласно данным всех серверов районных судов, которые мы автоматически выгрузили, с 2010 года имеется 174 карточки дел в первой инстанции по этим статьям. При этом статистика ГАС «Правосудие» показывает 190 карточек дел, что с учетом не очень бережного технического обеспечения локальных судебных серверов (сервер полетел, и все старые судебные акты пропали — такое бывает) даже неплохо. Карточек на серверах районных судов, в которых указано «вынесен приговор», — около 80.

Как мы уже неоднократно писали, публикуемость судебных актов довольно часто оставляет желать лучшего даже в относительно недавние годы, даже в технически продвинутом Мосгорсуде. С учетом того, что мы исследовали в этот раз в том числе довольно давние дела, даже удивительно, что в карточках дел нашлось 55 опубликованных судебных актов; их мы и анализировали.

Мы подсчитывали именно количество судебных актов, а не количество осужденных. Во всех проанализированных нами случаях, кроме одного, если речь шла об осуждении нескольких человек в одном и том же судебном акте, им присуждалось наказание одного типа (т.е. либо всем — штрафы, либо всем — условное лишение свободы). Лишь в одном случае подельники получили наказания разного типа (один — условное лишение свободы, другой — обязательные работы).

Сотрудники УИК сбегают с мешком бюллетеней. Фото: Ирина Зайцева

Наиболее интересны «классические» фальсификации: вбросы с заполнением книг за непришедших на выборы — именно о них мы читаем чаще всего в репортажах с выборов.

Вброс с одновременной фальсификацией подписей в списках избирателей — такая фабула преступления отражена в 20 судебных актах; во всех указанных случаях деяние квалифицируется по статье 142.1 («Фальсификация итогов голосования»),

в 7 из перечисленных 20 случаев также есть квалификация по статье 142.

Только в двух случаях в опубликованной форме судебного акта указано, в пользу кого была осуществлена фальсификация — в пользу «Единой России».

В 7 судебных актах в этой категории дел имели место приговоры к лишению свободы. И по всем судебным актам осуждение было условным.

Инфографика: Анна Жаворонкова / «Новая газета» Инфографика: Анна Жаворонкова / «Новая газета»

На суде члены избиркома отмазываются очень смешно:

так, сообщники фальсификаторов, как это было в одном из дел, рассмотренных Волжским райсудом Самарской области, могут заявить, что выдавали карусельщикам «не бюллетени, а листочки бумаги».

Просто вброс без подделки книг избирателей обойдется вам сильно дешевле: вы отделаетесь штрафом. Мы нашли семь таких судебных актов, которые завершились штрафами от 50 до 250 тысяч рублей.

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