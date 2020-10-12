 

Терапевт назвал полезные продукты для борьбы с коронавирусом

12.10.2020, 15:17, Разное

Московский терапевт Игорь Юркин проинформировал NEWS.ru, что в период коронавирусной пандемии и сезонной простуды нужно укреплять иммунитет. В этом помогут полезные продукты.
Сало лидирует в рейтинге суперфудов, богатых витаминами, а также помогающих ускорить процесс выздоровления. Даже маленький кусок, содержащий большое количество насыщенных жирнокислотных остатков, поможет организму получить дополнительные силы для борьбы с инфекцией. К «натуральным помощникам» доктор Юркин добавил молочные и кисломолочные продукты (кефир, творог и ряженка), свежевыжатые соки, а также фрукты и овощи, которые являются эффективными антиоксидантами, обладают антибактериальными свойствами, воздействуют на уровень холестерина в крови, а также нормализуют артериальное давление.

Примечательно, что терапевт своим ежедневным примером показывает, как бороться с COVID-19 и другими инфекционными заболеваниями. Утро Юркина начинается с укрепления иммунитета: на завтрак он съедает кусок сала и небольшую порцию фруктов-овощей, содержащих клетчатку, витамины, минеральные вещества и биоактивные соединения.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.08 / Украинскую модель избили в Турции (фото)

30.07 / Музыка, найди мне Бога

09.10 / Евгений Сатановский обнаружил признаки приближения большой войны между Россией и Западом

12.09 / В Хабаровске десятую субботу подряд проходит митинг в поддержку Фургала

14.08 / Костромского учителя задержали при передаче денег за новые шторы в классе

20.07 / Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

05.08 / Плющенко назвал недостатки тренировавшейся у Тутберидзе Трусовой

06.07 / Степан Меньщиков из «Дома-2» сыграет пышную свадьбу с цыганами и медведями

09.10 / Шерин предупредил о готовности РФ ответить на размещение НАТО у Крыма

14.07 / “Хуже, чем запах тухлой рыбы”: Депутат Соломатина готова запретить женские духи в РФ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска