Терапевт назвал полезные продукты для борьбы с коронавирусом

12.10.2020, 15:17, Разное

Московский терапевт Игорь Юркин проинформировал NEWS.ru, что в период коронавирусной пандемии и сезонной простуды нужно укреплять иммунитет. В этом помогут полезные продукты.

Сало лидирует в рейтинге суперфудов, богатых витаминами, а также помогающих ускорить процесс выздоровления. Даже маленький кусок, содержащий большое количество насыщенных жирнокислотных остатков, поможет организму получить дополнительные силы для борьбы с инфекцией. К «натуральным помощникам» доктор Юркин добавил молочные и кисломолочные продукты (кефир, творог и ряженка), свежевыжатые соки, а также фрукты и овощи, которые являются эффективными антиоксидантами, обладают антибактериальными свойствами, воздействуют на уровень холестерина в крови, а также нормализуют артериальное давление.

Примечательно, что терапевт своим ежедневным примером показывает, как бороться с COVID-19 и другими инфекционными заболеваниями. Утро Юркина начинается с укрепления иммунитета: на завтрак он съедает кусок сала и небольшую порцию фруктов-овощей, содержащих клетчатку, витамины, минеральные вещества и биоактивные соединения.