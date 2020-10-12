Владимир Пресняков пережил клиническую смерть после расставания с Кристиной Орбакайте

12.10.2020, 15:17, Разное

Популярный российский певец Владимир Пресняков рассказал, что после разрыва с гражданской супругой Кристиной Орбакайте пережил самую настоящую клиническую смерть. Звездная пара разошлась после десяти лет отношений.

Преснякову трудно давался тот жизненный период. На фоне постоянного стресса певец даже оказался в медучреждении, где пережил клиническую смерть. Этой информацией исполнитель поделился в рамках программы «Судьба человека».

Несмотря на то, что время было непростым, артист ни о чем не жалеет. После выписки из больницы у певца буквально исчезли все страхи. Кристине Орбакайте он благодарен за отношения, в которых на свет появился сын Никита.

Распространялась информация, что Владимир Пресняков изменил Кристине Орбакайте с Ликой Стар. Когда об этом узнала Алла Пугачева, якобы она сделала так, чтобы артистка перестала выходить на сцену. Сам же Владимир Пресняков предпочел никак не реагировать на соответствующие сведения, но зато с большой гордостью стал говорить о сыне, который пошел по стопам родителей.

Владимир Пресняков в целом считает себя хорошим отцом. Недавно его предположения подтвердил и сам сын Никита. Такие моменты для артиста являются очень ценными.