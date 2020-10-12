Стартовали финальные испытания Чемпионата творческих компетенций ArtMasters

12.10.2020, 14:08, Новости дня

В Москве стартует серия финальных очных мероприятий Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters, которая продлится до 15 октября. Участникам предстоит завершить работу над своими творческими проектами и представить их экспертному жюри.

Ключевыми площадками соревнования стали МИРЭА, РГУ им. Косыгина, офис компании Mail.ru Group, киноконцерн «Мосфильм», киностудия «Союзмультфильм» и театр «Геликон-опера». В этом году соревнование проходит по 16 компетенциям, среди которых клипмейкер, художник по костюмам, художник по гриму, дизайнер смешанной реальности, звукорежиссер, композитор-аранжировщик и другие, говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Ключевым событием 12 октября станет церемония открытия чемпионата, которая состоится в театре «Геликон-опера» и пройдет в экспериментальном формате – главная сцена и зрительный зал театра поменяются местами: все зрители расположатся на сцене, а артисты и ведущий мероприятия – в зрительном зале. Благодаря эксперименту гости вечера смогут ощутить себя внутри пространства сцены и взглянуть на процесс создания шоу глазами тех, кто работает за кулисами.

Одновременно финалисты чемпионата по компетенциям «художник по костюмам» и «художник по гриму» продолжат работу над подготовкой к перформативному показу, который пройдет в рамках коллаборации участников на сцене «Геликон-оперы». Также в театре впервые встретятся операторы механики сцены: они выслушают инструктаж по технике безопасности, познакомятся с экспертами и примут участие в жеребьевке для определения очередности конкурсантов во время финальной защиты работ. А участники по компетенции «сценограф» приступят к установке макетов декораций в «Геликон-опере», над которыми они трудились в мастерских РГУ им. Косыгина.

Тем временем на сцене актового зала МИРЭА МИТХТ продолжат подготовку финалисты по компетенции «художник по свету»: они приступили к выполнению очного модуля еще на прошлой неделе в театре «Школа драматического искусства». Их задача – поставить свет для театрального действия. В то же время участники по компетенции «режиссер монтажа» познакомятся в РТУ МИРЭА с экспертами и приступят к выполнению задания. Им предстоит осуществить монтаж короткометражного фильма и создать трейлер. Дизайнеры смешанной реальности также познакомятся с экспертами и примут участие в брифинге, после чего приступят к работе над генеративной графикой – созданием музыкального инструмента из набора сэмплов и его визуализацией.

Технологическим центром чемпионата остается офис Mail.Ru Group: здесь работают над проектами веб-дизайнеры, сценаристы компьютерных игр и клипмейкеры. В понедельник, 12 октября, сценаристы сдают предварительный результат на оценку экспертам: их задача – создать текстовый квест. А клипмейкеры, которые снимали на прошлой неделе в метро и на «Мосфильме», приступят к постпродакшну.

Тем временем «Мосфильм» на все время чемпионата принял участников по компетенции «композитор-аранжировщик»: они продолжат работу по перезаписи фонограммы с музыкой и сведением в 5.1. В старейшей в РФ анимационной киностудии «Союзмультфильм» финалисты по компетенции «художник-аниматор» продолжают работу над своими персонажами для вселенной мультфильма «Тайна третьей планеты».

Чемпионат ArtMasters проходит при поддержке Фонда президентских грантов, министерства культуры, министерства просвещения и правительства Москвы. Стратегический партнер — министерство науки и высшего образования.