 

МИД Армении опроверг информацию о ящиках с абрикосами, выпавших из автомобиля посольства

12.10.2020, 15:02, Разное

Министерство иностранных дел Армении опровергло информацию, опубликованную в ряде азербайджанских СМИ, об инциденте, произошедшем возле здания российского МИД перед переговорами по ситуации в Нагорном Карабахе.

Журналисты, пользуясь собственными источниками, утверждали, что из багажника автомобиля с армянскими дипломатическими номерами выпало несколько ящиков с абрикосами, а фрукты покатились по Смоленской площади. Фото и видео инцидента не приводилось.

В Армении назвали такую информацию намеренной провокацией с азербайджанской стороны с целью получения более сильной позиции в переговорном процессе.

– Каждый день в азербайджанской прессе появляются очень глупые фейки об Армении. Иногда настолько нелепые, что даже сложно понять, кто может в такое поверить. Если верить азербайджанцам, то они вот-вот возьмут Москву. Уверяю вас, что все события, описанные в азербайджанских СМИ, являются художественным вымыслом, а скрыть факт катания абрикосов по Смоленской площади с тем количеством видеокамер, которые есть в Москве, нереально, тем более, это бы стали снимать на телефон обычные пользователи и выкладывать в соцсети, — прокомментировал информацию министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

В подтверждение достоверности своих слов дипломат открыл багажник автомобиля, принадлежащего посольству Армении в России.

– Смотрите, все абрикосы на месте. Уже вечером они будут на «Фуд сити». Мы таких ошибок не допускаем, — заключил он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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