Роскомнадзор решил проверить серверы для хранения видео YouTube

12.10.2020, 14:01, Новости дня

Как сообщили в Роскомнадзоре, в ближайшее время будут проверены серверы, на которых хранятся видеозаписи, используемые на ресурсе YouTube.

В соответствующие организации уже направлены письма с требованием предоставить информацию об использовании серверов в рамках снабжения Google Global Cache. Судя по всему, Роскомнадзор желает проверить, как осуществляется блокирование запрещенного контента.

В своих запросах Роскомнадзор ссылается на требования законодательства о суверенном Интернете, которое предполагает право РФ устанавливать ограничения на контент, распространяемый глобальными сетевыми компаниями по всему миру. О результатах проверок госорган обещает сообщить позже.