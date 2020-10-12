Резко усилилась активность самого высокого действующего вулкана на Камчатке

12.10.2020, 14:56, Разное

Самый высокий действующий вулкан на Камчатке в последнее время усилил свою активность. О повышенном уровне выбросов лавы на Ключевском сообщают эксперты Российской Академии наук.

Специалисты Института вулканологии и сейсмологии РАН отмечают усиление извержений наиболее высокого вулкана Евразии. Ключевской является стратовулканом с правильным конусом, горному образованию более семи тысяч лет, диаметр его вершинного кратера достигает почти 700 метров, а высота – 4,75 тысячи метров.

Также на его поверхности расположены около восьми десятков шлаковых конусов и взрывных кратеров, образовавшихся вследствие деятельности главного кратера. Сейчас, по подсчетам ученых, лавовый поток достиг порядка километра в длину. При этом над самим вулканом заметно сильное свечение.

Ранее отечественные сейсмологи уже сообщали о возобновлении активности Ключевского вулкана. Перед этим, по данным «Ньюинформа», почти два месяца на нем не наблюдалось извержений, которые прекратились в июле 2020 года спустя десять месяцев почти непрерывных выбросов лавы.