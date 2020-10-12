Лобода впервые показала в Сети фото своей дочери Тильды

12.10.2020, 14:56, Разное

Светлана Лобода впервые решилась показать поклонникам фото своей дочери Тильды. До этого она старательно скрывала любую информацию о девочке.

Как и многие звезды шоу-бизнеса, Светлана Лобода является активным пользователем соцсетей. Несмотря на то, что звезда часто делиться с поклонниками информацией о своем творчестве и жизни, любые данные о своей дочери Тильде певица скрывала до последнего времени. Сейчас же артистка наконец-то решилась продемонстрировать в соцсети Instagram, как выглядит ее ребенок.

Снимок, на котором популярная исполнительница запечатлена с младшей дочерью, сразу же собрал множество восторженных отзывов и комментариев. В кадре поп-дива позирует возле белой декоративной стены, возле нее стоит Тильда. При этом на певице надета темнобежевая накидка в сетку, сквозь которую просвечивает купальник с леопардовым принтом, собранная в поясе элегантным ремешком. На дочке же цветастое платье с широкой юбкой, белые сандалии и коричневые очки.

В комментарии Светлана Лобода написала, что любовь к собственному ребенку является самым безусловным чувством. Подписчики аккаунта звезды сразу же принялись сравнивать, на кого похожа маленькая Тильда. С момента беременности популярная исполнительница так и не назвала имя отца девочки. Многие считают, что им является Тилль Линдеманн, роман с которым приписывают украинской певице. Сама же Лобода, как пишет «Политэксперт», и в этот раз не стала раскрывать самую большую тайну своей жизни.