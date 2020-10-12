 

Соседова возмутили высокие заработки Прилучного

12.10.2020, 14:56, Разное

Известный музыкальный критик Сергей Соседов возмущен высокими заработками актера Павла Прилучного. Он не понимает, за что артисту платят такие большие деньги. Своими рассуждениями по этому поводу Соседов поделился в рамках программы «Звезды сошлись».
Критик не знает актера театра и кино Павла Прилучного. Он не понимает, почему звезда сериала «Мажор» получает огромные гонорары, ведь не является Иннокентием Смоктуновским и Олегом Борисовым. Соседова возмущает тот факт, что в пандемию столько не зарабатывают врачи.

В программе прозвучала информация, что в месяц Павел Прилучный только за одну ипотеку платит от 300 до 500 тысяч рублей. В год эта сумма достигает шести миллионов рублей. Следовательно, артист может похвастаться довольно высокими заработками.

Сейчас Павел Прилучный пытается продать за 200 миллионов рублей трехэтажный дом в Подмосковье. Недвижимость была приобретена в браке с коллегой по цеху Агатой Муцениеце. В феврале нынешнего года звездная чета объявила о расставании. Официально пара развелась в июне. Агата Муцениеце подарила супругу сына Тимофея и дочь Мию. Сейчас Прилучному приписывают роман с актрисой Мирославой Карпович.



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