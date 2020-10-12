 

Принц Гарри и Меган Маркл провели виртуальную встречу с правозащитницей Малалой Юсуфзай

12.10.2020, 14:31, Разное

Последние несколько дней были насыщенными для четы Сассексов: сначала они приняли участие в записи подкаста Teenage Therapy, посвященного Всемирному дню психического здоровья, а вчера отмечали Международный день девушек вместе со знаменитой правозащитницей из Пакистана, лауреатом Нобелевской премии мира, основателем фонда Malala Fund Малалой Юсуфзай.

*Today is the day!* In honour of #DayoftheGirl, @Malala and The Duke and Duchess of Sussex, Meghan Markle and Prince Harry discuss what education means to them and the need to keep girls learning during and after COVID-19. Watch now: https://t.co/YsAZ889rUgpic.twitter.com/rKBp6cHfdQ

— Malala Fund (@MalalaFund) October 11, 2020

Меган, Гарри и Малала связались по видеозвонку, обсудив проблемы дискриминации и нарушения прав девушек. Маркл отметила, насколько важно в современном мире предоставлять каждому всесторонний доступ к образованию, в том числе в условиях пандемии:

Если молодые девушки имеют возможность учиться и получать знания, затем добиваются успеха, в том числе всемирного, от этого выигрывают все. А если этой возможности нет, это лишает общество культурного богатства… Я очень рано осознала, что, когда женщины садятся за стол, разговоры об изменении политики, разговоры о законодательстве и динамике сообщества меняются.

Меган Маркл и принц ГарриМалала ЮсуфзайПобеседовали Гарри и Меган и о своей семье, рассказав Малале о том, каким растет их сын Арчи:

Мы оба застали момент, когда он делал первые шаги. Его первая пробежка, его первое падение… В чем-то нам даже повезло, ведь если бы не COVID, у нас было бы меньше возможностей видеть, как растет наш сын, мы бы больше путешествовали и работали, упуская множество важных моментов взросления Арчи.

Меган Маркл и принц Гарри с Арчи



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