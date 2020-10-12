“Псих”: Аня Чиповская, Константин Богомолов, Марина Александрова, Елена Лядова и другие в трейлере сериала

12.10.2020, 14:03, Разное

Сегодня онлайн-сервис more.tv представил основной трейлер психологической многосерийной драмы Федора Бондарчука “Псих” по сценарию Паулины Андреевой. В ролях (и в видеоролике соответственно) – сплошь знаменитости: Константин Богомолов, Марина Александрова, Олег Меньшиков, Аня Чиповская, Елена Лядова, Александр Горчилин, Игорь Верник, Роза Хайруллина.

Марина Александрова Елена Лядова Аня Чиповская Игорь Верник Олег Меньшиков

В сериале “Псих” рассказывается история столичного психотерапевта Олега (Константин Богомолов): он консультирует богатых и успешных, спасает браки и жизни, но и сам бы не отказался от помощи специалиста. Кризис среднего возраста, медикаментозная зависимость, раздражительность, нарастающая агрессия и вдобавок ко всему жизнь с мамой – все вышеперечисленное и отравляет 40-летнему герою жизнь.

Роза Хайруллина Александр Горчилин

Съемки проекта проходили этим летом по всей Москве и близлежащей области, о чем не преминул рассказать Федор Бондарчук, подводя итог проделанной работы:

“Псих” – это настоящее путешествие по летней Москве. Вместе со съемочной группой мы исследовали “Зарядье”, посещали Музей архитектуры на Воздвиженке, устраивали поисковые операции в Лыткарино, ютились в небольших квартирах, где мне после масштабного “Вторжения” было даже немного тесно. Специально для нас приостановили снос полуразрушенного здания на Волоколамском шоссе, и мы стали последними, кто его увидел. А финальная, 55-я смена проекта прошла под Звенигородом, на огромном поле, с вертолетами, простором и настоящим размахом. Это было лето удивительных съемок и непрерывных вызовов.