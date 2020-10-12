 

“Псих”: Аня Чиповская, Константин Богомолов, Марина Александрова, Елена Лядова и другие в трейлере сериала

12.10.2020, 14:03, Разное

Сегодня онлайн-сервис more.tv представил основной трейлер психологической многосерийной драмы Федора Бондарчука “Псих” по сценарию Паулины Андреевой. В ролях (и в видеоролике соответственно) – сплошь знаменитости: Константин Богомолов, Марина Александрова, Олег Меньшиков, Аня Чиповская, Елена Лядова, Александр Горчилин, Игорь Верник, Роза Хайруллина.  

Марина АлександроваЕлена ЛядоваАня ЧиповскаяИгорь ВерникОлег Меньшиков

В сериале “Псих” рассказывается история столичного психотерапевта Олега (Константин Богомолов): он консультирует богатых и успешных, спасает браки и жизни, но и сам бы не отказался от помощи специалиста. Кризис среднего возраста, медикаментозная зависимость, раздражительность, нарастающая агрессия и вдобавок ко всему жизнь с мамой – все вышеперечисленное и отравляет 40-летнему герою жизнь. 

Роза ХайруллинаАлександр Горчилин

Съемки проекта проходили этим летом по всей Москве и близлежащей области, о чем не преминул рассказать Федор Бондарчук, подводя итог проделанной работы:

“Псих” – это настоящее путешествие по летней Москве. Вместе со съемочной группой мы исследовали “Зарядье”, посещали Музей архитектуры на Воздвиженке, устраивали поисковые операции в Лыткарино, ютились в небольших квартирах, где мне после масштабного “Вторжения” было даже немного тесно. Специально для нас приостановили снос полуразрушенного здания на Волоколамском шоссе, и мы стали последними, кто его увидел. А финальная, 55-я смена проекта прошла под Звенигородом, на огромном поле, с вертолетами, простором и настоящим размахом. Это было лето удивительных съемок и непрерывных вызовов.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.10 / Дети часто видят то, чего не дано взрослым

07.08 / Мнение: Дружбу с Лукашенко Киев использовал для атаки на Москву

07.08 / Цена Белоруссии: или мы окружаем Украину, или Украина окружает нас

30.08 / «Сколько людей расстреляли вы за это время?»

29.07 / Таинственные женские голоса, заманивающие путников в чащу леса. Что это?

12.10 / Названы «мощные бомбы» для долголетия, которые есть у многих на кухне

02.09 / Из «Семнадцати мгновений весны» вырежут сцены из клиники «Шарите»

23.08 / Мнение: «Гость канцлера»

09.08 / Участник шоу “Дом-2” Уманский расстался с возлюбленной через неделю после предложения руки и сердца

03.08 / В Москве водитель открыл стрельбу после конфликта с таксистом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска