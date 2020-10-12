 

Новосибирские медики объяснили 40-часовое ожидание скорой

12.10.2020, 14:48, Новости дня

В министерстве здравоохранения Новосибирской области объяснили, как возникают длительные ожидания скорой помощи пациентами.

«Неосложненная температура экстренным поводом не считается, такие вызовы «неотложка» передает в поликлиники. Если у человека только высокая температура, нет признаков серьезной дыхательной недостаточности, скорая помощь не должна ехать на такой вызов. Однако если в течение рабочего дня поликлиника не успела этот вызов обслужить, а такое, к сожалению, случается, он снова возвращается к нам. И время такого вызова считается с момента первого звонка. Отсюда и появляются 12 и больше часов ожидания скорой. В действительности среднее время прибытия на неотложные вызовы, напомню, это поводы, когда угроза жизни отсутствует, составляет 96 минут», – приводятся слова главного врача станции скорой медицинской помощи Ирины Большаковой на сайте новосибирского минздрава.

В ведомстве отметили, что система здравоохранения имеет колоссальную нагрузку, возросшую с угрозой распространения COVID-19 и сезонными заболеваниями ОРВИ. Сейчас в Новосибирске вызовы к пациентам с респираторными симптомами, подозрением на коронавирус или подтвержденным COVID-19 обслуживают до 27 инфекционных бригад скорой помощи в сутки. В ближайшее время их появится еще пять.

Ранее председатель первичной организации профсоюза медработников «Действие» Сергей Комлев сообщил на своей странице в Instagram, что некоторым пациентам в Новосибирске приходилось дожидаться бригад скорой помощи более 40 часов.



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