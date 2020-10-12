«Туман в голове» стал новой напастью для переболевших COVID-19

12.10.2020, 14:25, Новости дня

Многие люди, перенёсшие коронавирус, жалуются на то, что они продолжают испытывать трудности с мыслительными функциями. По мнению учёных, этот феномен, который некоторые описывают как «туман в голове», требует более тщательного изучения, пишет The Guardian.



Reuters

Для Мирабай Николсон-МакКеллар заболевание COVID-19 сопровождалось целым наплывом симптомов — от болей в груди до 11-дневной мигрени и продолжительной госпитализации. Семь месяцев спустя эти «американские горки» далеки от завершения: 36-летняя австралийка всё ещё не поправилась полностью. Среди прочего она испытывает трудности с мышлением, которые часто описываются как «туман в голове», пишет The Guardian.

«Туман в голове кажется сильным преуменьшением того, что происходит. Меня совершенно подкашивает. Я не могу соображать достаточно, чтобы чем-либо заниматься», — призналась женщина в интервью изданию. Она добавила, что для описания её опыта скорее подходит термин «когнитивная дисфункция».

По её словам, последствия оказались чудовищными. «Я не могу работать более одного-двух часов в день, и даже простой поход за покупками может стать проблемой, — сказала Николсон-МакКеллар. — Когда я устаю, становится намного хуже, и иногда всё, что я могу делать — это лежать в постели и смотреть телевизор».

«Туман в голове» сделал её настолько забывчивой, что она сжигала дно кастрюль во время готовки. «Он часто мешает мне вести связную беседу, писать текстовые сообщения или электронные письма, — добавила австралийка. — Я кажусь себе бледной тенью себя прошлой. Сейчас я не живу, а просто существую».

Николсон-МакКеллар далеко не одинока в своей проблеме. По словам доктора Майкла Занди, консультанта из Института неврологии Калифорнийского университета, ему попадались пациенты, которые в течение нескольких месяцев жили с «туманом в голове». Он отмечает, что подобные осложнения наблюдаются не только среди тех, кто был госпитализирован или попал в реанимацию, но и больных, проходивших лечение дома.

Одна из трудностей в решении проблемы «тумана в голове» заключается в нечёткости самого понятия. «Это не медицинский термин, а ощущение, которое передают люди, — поясняет доктор Росс Патерсон из лондонского института Queen Square. — Мы не определили, что собой представляют эти симптомы и можно ли их зафиксировать, потому что, попросту говоря, никто ещё не проводил исследования».

Занди признаёт, что о проблемах с мышлением и концентрацией ранее сообщали пациенты с другими заболеваниями. В том числе люди, страдающей аутоиммунной волчанкой.

Доктор Уилфред Ван Горп, бывший президент Американской академии клинической нейропсихологии, говорит, что у многих переболевших COVID-19 с «туманом в голове» обнаруживаются и другие проблемы — от мигреней до непереносимости громкого шума и контроля над эмоциями. «Их жалобы очень похожи на жалобы пациентов, перенёсших сотрясение мозга», — заявляет он, добавляя, что также есть определённое сходство с синдромом хронической усталости.

По мнению Занди, у переживших коронавирус может быть много причин «тумана в голове» — от воспаления в организме до недостатка кислорода, поступающего в мозг. Последнее вызывает особую озабоченность у тех, кто был подключён к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Занди добавляет, что эксперименты в лабораторных условиях даже показали, что вирус может инфицировать клетки мозга и блокировать доставку кислорода к соседним клеткам. Но эта работа еще не получила экспертной оценки.

Патерсон также говорит, что, хотя исследований мало, пациенты, госпитализированные с тяжёлыми неврологическими синдромами, подтверждают, что коронавирус может влиять на нервную систему. Существуют опасения, что он может вызывать такие проблемы, как нейровоспаление и повреждение защитного покрытия нервных клеток.

Могут быть и психологические факторы, особенно среди пациентов, которые находились в отделении интенсивной терапии. «Сама эта процедура может очень сильно пугать», — подчёркивает Занди.

Клинический психолог-консультант из Sussex Partnership NHS Foundation Trust Ник Грей отмечает, что термины, похожие на «туман в голове», ранее использовались при описании крайней усталости, упадка настроения и посттравматического стрессового расстройство.

Последнее, предположительно, затрагивает около четверти перенёсших COVID-19, которые лечились в отделениях интенсивной терапии.

При этом, по словам Патерсона, нельзя исключать ещё один вариант. «Возможно, люди, которые были больны, находились взаперти, испытывали проблемы со сном. Возникает вопрос: нет ли у них большей склонности к мигреням?» — рассуждает он.

Грей подчёркивает, что потенциально свою роль играют одновременно как психологические, так и биологические механизмы. «Вам потребуются довольно тщательные исследования, чтобы разобраться в том, что здесь происходит», — говорит он.

Учёные уже сформировали партнёрскую группу, получившую название CoroNerve, для изучения неврологических и нейропсихиатрических осложнений COVID-19. Параллельно с этим Патерсон и его коллеги исследуют кровь и спинномозговую жидкость, взятые у пациентов с коронавирусом, которые были госпитализированы с неврологическими симптомами, у тех, у кого болезнь протекала без таких проблем, и у здоровых людей.

Ван Горп говорит, что в настоящий момент существует мало исследований по изучению «тумана в голове». Но в качестве решения он предлагает упражнения для улучшения когнитивных функций, а также лекарства от синдрома дефицита внимания.

Другие также отмечают, что есть все основания надеяться на преодоление этой проблемы. «Мы не знаем, как долго это продлится, — говорит Занди. — Но мы видели пациентов, которые поправляются и функционируют».