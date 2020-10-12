«Эпидемия стала последней каплей» — французские медработники массово задумались о смене профессии

12.10.2020, 14:25, Новости дня

Согласно недавнему опросу, 40% французских медработников задумались о смене профессии после пандемии коронавируса, пишет Le Parisien. Как отмечает газета, медперсонал не в силах больше переносить отсутствие признания, слишком низкую зарплату и колоссальную нагрузку в период эпидемии. Кроме того, медики жалуются на отсутствие средств защиты и требования руководства работать даже несмотря на заражение коронавирусом.



Reuters

Согласно опросу, проведённом по заказу Национальной ассоциации медсестёр, кризис, вызванный пандемией Covid-19 вызвал у 40% медицинских работников во Франции желание сменить работу, пишет Le Parisien. Как отмечает издание, сегодня, когда всё больше французских городов снова переходят в режим повышенной или максимальной готовности, силы медперсонала на исходе, и многие решают «снять белые халаты».

Как подчёркивает газета, крайне привязанные к своей работе, медицинские работники сопротивлялись до последнего, однако начиная с марта, две трети из них жалуются на ухудшение условий труда: отсутствие признания, слишком низкая заработная плата, колоссальная нагрузка. Так, если до кризиса о профессиональном выгорании заявляли 33 % опрошенных медсестёр, то сейчас таких 57%.

Задолго до эпидемии медперсонал выходил на улицу, чтобы выразить свой гнев по поводу нехватки средств, оборудования и персонала в больницах. И хотя они выстояли в период «бури», вопрос состоит в том, какой ценой это было сделано. Каждый пятый, к примеру, не брал отпуск с марта. При этом, больницы Парижа «выражают пожелание», чтобы некоторые сотрудники отказались от отпуска в День Всех Святых, чтобы справиться с ростом эпидемии. «Не видеть свет в конце туннеля, когда ты на передовой, очень сложно, — поясняет глава Национальной ассоциации медсестёр Патрик Шамбордон. — Каждый задаёт себе один и тот же вопрос: когда это прекратится?».

Как отмечает издание, даже выделенных правительством на нужды здравоохранения в этом году €8 миллиардов не хватит, чтобы успокоить эти волнения. В минувший четверг работники больниц призвали к новой массовой акции с требованием повышения зарплат и массового найма дополнительного персонала.

«Нам говорят, у вас ковид, но вы все-таки приходите на работу. В моем отделе 5 медсестёр хотят уйти, — с горечью пишет работник реанимационного отделения Артур (имя изменено). — Сегодня половина отделения заполнена коронавирусными больными, но когда мы говорим, что эпидемия возобновляется, население нам больше не верит!»

По свидетельствам ассоциации «Забота о медицинских работниках», занимающаяся помощью «людям в белых халатах», они до сих пор получают от 5 до 10 звонков в день от представителей сферы здравоохранения — от младших медицинских работников и акушеров до провизоров. Хотя эти цифр далеки от 150 звонков в день на пике кризиса, по словам сотрудников горячей линии, содержание разговоров изменилось.

Если в марте медработники говорили об отсутствии средств защиты, о страхе заразиться, сегодня они тревожатся за будущее. «Некоторые говорят: «Я прекращаю, я больше не могу». Таких признаний мы не слышали до эпидемии», — рассказывает представитель ассоциации Катрин Корнибер.

Здесь медсестра собирается стать кондитером, там санитарка инфекционного отделения меняет место службы. «У нас снова не хватает перчаток, маски все ещё доставляют по крупицам, персонал истощён, поэтому многие остановили работу, медсестры вынуждены в одиночку обслуживать целый этаж с 15 тяжёлыми пациентами вместе с единственным санитаром», — приводит газета свидетельство очевидца. Обслуживающий персонал чувствует себя «невидимым». «Эпидемия стала последней каплей: нам аплодировали и больше ничего», — признаётся 46-летняя Кристина, которая уже «хлопнула дверью». Она подумывает о том, чтобы пойти работать в супермаркет, где ей обещают более высокую зарплату, чем в больнице после 25 лет работы.