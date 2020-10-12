Пульмонолог сообщил о сроках пандемии коронавируса

12.10.2020, 14:23, Разное

По мнению главного пульмонолога Министерства здравоохранения Сергея Авдеева, человечество будет жить в условиях пандемии не меньше года. В настоящий же момент перед врачами стоит задача – справиться с пиком заболеваемости COVID-19, который прогнозируют в ноябре.

Авдеев отметил, что специалисты были готовы к нагрузке, поскольку за последние несколько месяцев отрабатывалось несколько методов лечения. Точного сценария для устранения заражений пока нет, поскольку до сих пор появляются новые результаты исследований, добавил эксперт.

Что касается второй волны, под которой подразумевается повторное заражение коронавирусом, то о ней пока сложно говорить. Пульмонолог подчеркнул, что в мире нет случаев, когда у пациента, выздоровевшего от COVID-19, вновь была бы обнаружена уханьская зараза. Для этого должно пройти больше времени.

Напомним, за девять с половиной месяцев в мире было обнаружено свыше 37 миллионов случаев заражения коронавирусом. Выздоровели от COVID-19 почти 26 миллионов человек, скончались – 1,07 миллиона. 9 октября было зафиксировано рекордное количество выявленных случаев заболевания COVID-19 в день – 360 685.