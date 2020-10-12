Кремль предостерегли от интеграции с Лукашенко: Он токсичен, лучше подождать пару лет

12.10.2020, 14:23, Разное

Пророссийская политика Лукашенко может нанести серьезный удар по имиджу России среди белорусов, считает Юсин. Для большинства граждан страны Батька стал нелегитимным президентом, подчеркнул эксперт.

По его мнению, Лукашенко токсичен, и все, что он будет делать для интеграции в рамках Союзного государства, большинство белорусов воспримет негативно. “Потому, что будут ассоциироваться с Лукашенко”, – сказал политобозреватель в эфире ютуб-канала “Голос Правды”.

Пока Лукашенко остается в президентском кресле, интеграцию с Белоруссией нужно отложить, убежден Юсин. Он считает, что должно пройти пару лет: к руководству страной придут новые люди, которые получат власть в результате честных выборов, без масштабных фальсификаций и подтасовок.

Если Москва подпишет документы об интеграции с Лукашенко, у большинства белорусов возникнет мнение, что нелегетимный правитель пытается навязать им союз с Россией. Непопулярность нынешнего белорусского лидера в итоге отразится на Кремле, предостерег журналист.

Напомним, что спустя месяц после президентских выборов в Белоруссии Александр Лукашенко дал интервью российским СМИ и озвучил свою позицию по интеграции с Россией. По его мнению, сближение на основе Союзного договора 1999 года невозможно.

Лукашенко пояснил, что с тех пор выросли новые поколения, поэтому планы 21-летней давности реализовать не получится. Необходимо приспособить дорожные карты по интеграции к новым условиям, считает белорусский лидер.

Он указал на необходимость равноправной экономической интеграции России и Белоруссии. “Нет, не все объединить и напополам поделить, это глупость, мы подавимся от этого куска”, – заявил Лукашенко.