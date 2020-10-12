 

Мнение: 91%

12.10.2020, 14:10, Разное

На выборах президента Таджикистана победил Эмомали Рахмонов (или Рахмон). При явке в более чем 85% он набрал почти 91% голосов (90,92)
Как и Лукашенко Белоруссией, Рахмонов руководит Таджикистаном 26 лет, с 1994-го года. Так что это серьезный конкурент у Батьки по политическому долголетию, а также по набираемым на выборах процентам.
Стоит отметить, что Таджикистан был в числе стран поздравивших Лукашенко с победой и признавший ее.
Политическое долголетие во многом объясняется ориентацией на РФ, которая периодически подкидывает Рахмонову кредиты на бедность, а также имеет полноценную военную базу на территории Таджикистана. Перед каждыми выборами Москва всячески демонстрирует, что Рахмонов ее в принципе устраивает, так как при нем более-менее стабильная ситуация сохраняется на границе с Афганистаном.

Источник: Colonel Cassad



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