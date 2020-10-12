 

В партии Зеленского оценили идею закупки у РФ вакцины от коронавируса

12.10.2020, 14:08, Новости дня

Замглавы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук отреагировала на заявление коллеги Александра Качуры о необходимости закупки российской вакцины от коронавируса. По ее словам, это параллельная реальность и пока «вообще не о чем говорить».

Накануне Качура заявлял о необходимости закупить российскую вакцину от коронавируса, если та докажет свою эффективность.

«Вообще это сейчас гипотетический вариант, и здесь нет ничего общего с реальностью… без какого-то гарантированного подтверждения от международных организаций вообще не о чем говорить. Это примерно из такой параллельной реальности, как наша коалиция с «Оппозиционной платформой – За жизнь», – цитирует агентство «Укринформ» Кравчук.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский призвал не верить в «предвыборные инициативы отдельных циников», которые привились российской вакциной от коронавируса. Однако украинская элита, вопреки желанию президента, объявила охоту за российской вакциной от COVID-19.

В начале октября президент РФ Владимир Путин и премьер Михаил Мишустин встретились с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком. В рамках встречи Путин сообщил о готовности предоставить Украине вакцину от коронавируса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что условия поставки российской вакцины от коронавируса на Украину, если она состоится, будут зависеть от запроса Киева.

Напомним, 11 августа Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Ожидается, что в гражданский оборот российская вакцина поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран. 



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